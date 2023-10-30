شاهد: أشخاص يهرعون وسط إطلاق للنار نتج عنه مقتل شخصين في مدينة تامبا الأمريكية

بقلم: يورونيوز

يظهر مقطع فيديو هلع رواد منطقة للحانات في مدينة تامبا الأمريكية بعدما وجدوا أنفسهم وسط شجار بين مجموعتين تطور إلى إطلاق للنار نتج عنه مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين.

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وقالت شرطة تامبا إنها تلقت بلاغاً بوقوع إطلاق للنار في الثالثة صباحاً بالمنطقة التي تحتضن عدة حانات وملاه ليلية.

وأكدت الشرطة وجود العديد من رواد تلك الحانات والملاهي خلال وقوع الحادث.

ويظهر الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فزع رواد المنطقة وركضهم للاحتماء بعيداً عن موقع الحادث.

وقالت الشرطة إن أحد المشتبهين بهم سلم نفسه للسلطات.