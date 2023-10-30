قضية ترامب: إعادة فرض القيود على التعليقات العلنية

بقلم: يورونيوز

أعادت القاضية في المحاكمة الفدرالية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمحاولاته غير القانونية المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، فرض القيود على أي تعليق عام من أي طرف يطال المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود.

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وأعلنت القاضية في هذه المحاكمة المقرر إجراؤها في 4 آذار/مارس في واشنطن، تانيا شوتكان هذا الحظر في 16 تشرين الأول/اكتوبر ويتعلّق بالادعاء والدفاع على حد سواء. وعلّقته في 20 الجاري عقب الاستئناف الذي قدمه محامو دونالد ترامب وأمهلت الأطراف حتى 28 تشرين الأول/اكتوبر لتقديم حججهم.

وفي قرارها بإعادة هذه القيود الذي نُشر ليل الأحد الاثنين، ذكرت تعليقا نشره المدعى عليه على شبكة تروث الاجتماعية الخاصة به في 24 تشرين الاول/أكتوبر بشأن آخر رئيس لموظفيه مارك ميدوز. وأثار الرئيس السابق احتمال أن يشهد الأخير ضده مقابل عرض حصانة من المدعي الخاص جاك سميث، وهو سلوك جدير ب"الضعفاء والجبناء" على حد قوله. واختتم "لا أعتقد أن مارك ميدوز هو واحد منهم لكن من يدري؟".

وأكدت القاضية أن هذا النوع من الهجوم ضد شاهد محتمل سيكون بالتأكيد محظورا.

ورد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الاثنين على شبكته باتهام القاضية بأنها "تكرهه" وأنها لن تضمن له محاكمة عادلة. ورفضت القاضية شوتكان في أيلول/سبتمبر طلبا من محامي الرئيس السابق بالتنحي، مؤكدة حيادها.

وبموجب هذا القرار، يُمنع دونالد ترامب من وصف جاك سميث بـ"المجنون" وزملائه ب"المارقين".

لكنه يستطيع الاستمرار في مهاجمة خلفه الديمقراطي جو بايدن الملقب بـ"الوغد" أو اتهام إدارته باستخدام العدالة اداة لإقصائه من السباق إلى البيت الأبيض في العام 2024.