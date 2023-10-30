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طعنه حتى الموت.. قاتل الطفل وديع الفيومي سيمثل أمام المحكمة بتهم جرائم الكراهية والقتل

جوزيف تشوبا، المتهم بارتكاب جريمة قتل وكراهية في الولايات المتحدة
جوزيف تشوبا، المتهم بارتكاب جريمة قتل وكراهية في الولايات المتحدة Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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من المتوقع أن يقر تشوبا بذنبه أمام هيئة المحلفين في المحكمة بشأن ثماني تهم فيما يمتنع محامي دفاعه عن الإدلاء بأي تصريحات حول القضية خارج قاعة المحكمة.

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من المتوقع أن يمثل جوزيف تشوبا، المتهم بارتكاب جريمة قتل وكراهية بعدما طعن امرأة أميركية من أصل فلسطيني وابنها الصغير، أمام محكمة ولاية إلينوي الإثنين.

واتهم تشوبا بقتل الطفل وديع الفيومي، البالغ من العمر 6 سنوات، وإصابة والدته حنان شاهين في 14 أكتوبر الجاري. وقالت السلطات إن الضحايا استُهدفوا بسبب عقيدتهم الإسلامية في بلدة بلينفيلد في ولاية إلينوي.

ومن المنتظر أن يقر بذنبه أمام هيئة المحلفين في المحكمة بشأن ثماني تهم في لائحة الاتهام المقدمة الأسبوع الماضي.

وقالت شاهين، التي تتعافى من عدة طعنات، إن الجاني الذي كان يملك المنزل الذي تقطنه هي وأسرتها، كان منزعجا من الحرب بين إسرائيل وحماس.

عائلة الطفل وديع الفيومي، البالغ من العمر 6 سنوات، الذي قُتل في ولاية إلينوي الأميركية
عائلة الطفل وديع الفيومي، البالغ من العمر 6 سنوات، الذي قُتل في ولاية إلينوي الأميركيةNam Y. Huh/AP

وأضافت في حديثها للشرطة أن تشوبا هاجمهم بعد أن نصحته بـ"الصلاة من أجل السلام".

في المقابل، امتنع محامي الدفاع جورج لينارد عن الإدلاء بأي تصريحات حول القضية خارج قاعة المحكمة.

ومن المتوقع أن يمثل تشوبا، الموجود في السجن في الوقت الحالي، أمام المحكمة في جولييت الواقعة على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب شيكاغو.

وتعتبر هذه الجريمة واحدة من عدة عمليات طعن نُفذت في الولايات المتحدة ضد الجاليات الإسلامية واليهودية منذ هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الجاري.

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