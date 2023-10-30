فيديو: روسيا تتهم أوكرانيا بلعب "دور أساسي" في اقتحام مطار في داغستان بعد هبوط طائرة إسرائيلية فيه

بقلم: يورونيوز

اتهمت الخارجية الروسية الاثنين أوكرانيا بأنها لعبت "دورا أساسيا" في أعمال الشغب المناهضة لإسرائيل التي اندلعت ليلا في مطار جمهورية داغستان الروسية في القوقاز ذات الغالبية المسلمة.

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وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن هذه الصدامات "كانت نتيجة استفزاز مخطط له وأدير من الخارج" ولعبت فيه كييف "دورا أساسيا ومباشرا". وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد قال للصحافيين سابقاً اليوم إن "الأحداث التي وقعت أمس في مطار محج قلعة هي إلى حد كبير نتيجة للتدخل الخارجي".

وأتى الاقتحام في خضم الحرب المندلعة بين إسرائيل وحماس منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر والتي راح ضحيتها الآلاف من الجانبين، ما دفع إسرائيل إلى مناشدة روسيا حماية رعاياها.

Video from last night shows arrest of the terrorists and Islamists at #Mokhachkala Airport of #Dagestan by the #Russian National Guard. These Islamists were looking for Russian Jews and Israeli passengers onboard a flight from #TelAviv. They wanted to kidnap and murder them. pic.twitter.com/OiugQPpIzg — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 30, 2023

وأعلنت الشرطة الروسية الاثنين توقيف ستين شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان ، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة تقل ركابا إسرائيليين.

واقتحم المحتجون محطة الركاب بينما كان بعضهم يلوح بأعلام فلسطينية أو يهتف "الله أكبر"، ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الروسية.

وصباح الاثنين قالت هيئة الطيران الروسية إن المطار سيبقى مغلقا حتى صباح الثلاثاء في حين كانت أعلنت الأحد انه سيبقى مغلقا حتى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر. وأوضحت "لن يعيد المطار فتح أبوابه إلا بعد تفتيش دقيق (للمكان) من قبل القوى الأمنية".

مشهد لعملية اقتحاك المطار AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

ورأى بيسكوف أنه "على خلفية اللقطات التلفزيونية التي تظهر هول ما يحدث في قطاع غزة - مقتل أشخاص وأطفال وشيوخ، من السهل جدًا على الأعداء استغلال الوضع".

ولم يقدم الكرملين مزيدا من التفاصيل حول مزاعمه بشأن "التدخل الخارجي".

وأكد بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد في وقت لاحق الاثنين اجتماعا مع كبار مستشاريه بينهم وزير الدفاع ورؤساء وكالات الاستخبارات للبحث في "محاولات الغرب استغلال الأحداث في الشرق الأوسط لتقسيم المجتمع الروسي".

وقال رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف صباح الاثنين من دون تقديم أدلة، إن هذه الاضطرابات نظمت انطلاقا من أوكرانيا. وأوضح لصحافيين في تصريحات أوردتها وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء إن "مدبري هذا التحرك بطبيعة الحال هم اعداؤنا الذين نظموا هذه التحركات من أراضي اوكرانيا".

من جانبه، أدان البطريرك كيريل في بيان أعمال الشغب في المطار واصفا إياها بمحاولة "لزرع الفتنة" بين اليهود والمسلمين في روسيا.

وقال البطريرك كيريل في بيان "أرى أن ما حدث هو محاولة لزرع الفتنة بين المسلمين واليهود في روسيا، الذين حافظوا على مدى قرون على علاقات صداقة وتعاون جيدة" مؤكدا "لا يوجد أي مبرر أخلاقي لأولئك الذين خططوا لمهاجمة أبرياء".