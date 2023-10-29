بقلم: Euronews

إغلاق مطار محج قلعة في داغستان وتوجيه الرحلات الجوية إلى مطارات روسية أخرى (وكالة الطيران)

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اقتحم عشرات المتظاهرين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.

ودخل المتظاهرون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة ازفستيا الروسية وقناة "آر تي" وتمّ تداولها على وسائل التواصل. وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه "في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه موقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع"، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان.

من جانبها حضت إسرائيل روسيا على "حماية" رعاياها بعد اقتحام المتظاهرين المطار. وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن "إسرائيل تتوقّع من السلطات الروسية أن تحمي كل الرعايا الإسرائيليين وكل اليهود، وأن تتحرك بشكل حاسم ضد مثيري الشغب وضد الحض على العنف ضد اليهود والإسرائيليين".