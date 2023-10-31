فرار 5 سجناء في قضايا "إرهابية" من أهم وأكبر السجون في تونس

بقلم: يورونيوز

يعتبر "السجن المدني بالمرناقية" من أهم وأكبر السجون في البلاد، ويضم أخطر المجرمين الضالعين في قضايا حق عام وجهاديين فضلا عن معتقلين سياسيين معارضين للرئيس قيس سعيّد.

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء فرار خمس سجناء في قضايا "إرهابية" من سجن المرناقية، وهو من الأكبر في البلاد، داعية المواطنين للإبلاغ عنهم. وقالت الوزارة في بيان إنه "تم اشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية (غرب) بفرار 05 عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المذكور فجر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2023".

ومن بين الفارين أحمد المالكي (44 عاما) المعروف بـ"الصومالي"، والمسجون منذ العام 2014 لضلوعه في قضايا "إرهابية" من بينها اغتيالات طالت سياسيين معارضين.

وفي السادس من شباط/فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في العاصمة التونسية. وتبنى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية.

وفتح القضاء تحقيقا في حينه، لكنه لم يصدر حتى اليوم أحكامه في هذه القضية ولا حتى في قضية اغتيال النائب السابق في البرلمان محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.

ونادرا ما حصلت عمليات فرار لمتهمين خطرين من السجون التونسية في السنوات الأخيرة.

وأكدت الداخلية أنه تم "تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال، وفي إطار التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية تدعو الوزارة كافة المواطنين عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم التوجه الى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم".

ويعد "السجن المدني بالمرناقية" من أهم وأكبر السجون في البلاد، ويضم أخطر المجرمين الضالعين في قضايا حق عام وجهاديين فضلا عن معتقلين سياسيين معارضين للرئيس قيس سعيّد.

وشهدت تونس منذ العام 2012 انتشارا لنشاطات الجماعات الجهادية وخاصة في مناطق جبلية غربي البلاد، والتي قامت بعمليات مسلحة واستهدفت العشرات من الأمنيين والعسكريين والسياح.