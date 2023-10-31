شاهد: القوات الإسرائيلية تجول في مناطق شمالي قطاع غزة على وقع الاشتباكات

بقلم: يورونيوز

مع تركيزها على شمال غزة مع استمرار الحرب مع حماس، اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مقاتلي حماس وهاجمت أنفاق تحت الأرض وفق بياناتها.

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه يخوض "معارك ضارية" مع مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة، في إطار توسيع عملياته البرية في القطاع. وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت موقعًا لحماس في شمال غزة و"قتلت عشرات الإرهابيين".

ونشر الجيش أيضًا لقطات مصورة تظهر جنودًا ومركبات مدرعة يشاركون في العمليات.

اشتباكات مسلحة

ومع تركيزها على شمال غزة مع استمرار الحرب مع حماس، اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مقاتلي حماس وهاجمت أنفاق تحت الأرض وفق بياناتها.

من جهتها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها يخوضون "اشتباكاً مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة"، ويستهدفون آليتين ما أدى إلى "اشتعال النيران فيهما"، و"يُجهِزون على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى" في بيت حانون بشمال القطاع.

أما "سريا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فقد أعلنت عن قصف "آليات العدو غرب منطقة الكرامة (شمال مدينة غزة) بعشرات قذائف الهاون".

وأعلنت السرايا عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة وتجمع للآليات في محيط مبنى السفينة غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.