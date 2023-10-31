القوات الأميركية في العراق وسوريا تعرّضت لهجمات 23 مرة هذا الشهر

بقلم: يورونيوز

قال البنتاغون إن الهجمات أدت لإصابة 21 عنصرا أميركيا بجروح طفيفة، بينما توفي متعهد عسكري بنوبة قلبية خلال إنذار كاذب.

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تعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ 23 مرة خلال الشهر الجاري، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية الاثنين، مع تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وألقت واشنطن باللوم في زيادة الهجمات على التنظيمات المدعومة من إيران. ونفذّت طائرات حربية أميركية الأسبوع الماضي غارات استهدفت مواقع في سوريا قال البنتاغون إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقال المسؤول لصحافيين "من 17 تشرين الأول/أكتوبر إلى 30 منه، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف للهجوم 14 مرة على الأقل بشكل منفصل في العراق وتسع مرات بشكل منفصل في سوريا". وأوضح أن الهجمات نُفِّذت "بطائرات مسيّرة هجومية وصواريخ"، لكن "معظمها فشل في بلوغ أهدافه بفضل دفاعاتنا المتينة".

ووقعت ثلاث هجمات في سوريا منذ الجمعة، تزامنا مع تقارير عن استهداف قوات أميركية في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجمات تبناها فصيل يطلق على نفسه اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" سبق أن أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات الأخيرة.

وكان البنتاغون قال في وقت سابق إن الهجمات أدت لإصابة 21 عنصرا أميركيا بجروح طفيفة، بينما توفي متعهد عسكري بنوبة قلبية خلال إنذار كاذب.

وتواجه القوات الأميركية في الشرق الأوسط تصاعدا في الهجمات على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت بعدما نفّذت الحركة هجوما غير مسبوق من غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، يقول مسؤولون إسرائيليون إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وتردّ إسرائيل بقصف على قطاع غزة أدى الى مقتل أكثر من 8300 شخص وفق وزارة التابعة لحماس، ما أثار غضبا واسع النطاق في كل أنحاء الشرق الأوسط. وينتشر حوالى 2500 عسكري أميركي في العراق وحوالى 900 عسكري في سوريا في إطار تحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية.