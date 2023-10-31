EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

القوات الأميركية في العراق وسوريا تعرّضت لهجمات 23 مرة هذا الشهر

القوات الأميركية في بلدة القائم بالعراق، في 25 يناير/كانون الثاني 2018
القوات الأميركية في بلدة القائم بالعراق، في 25 يناير/كانون الثاني 2018 Copyright Susannah George/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قال البنتاغون إن الهجمات أدت لإصابة 21 عنصرا أميركيا بجروح طفيفة، بينما توفي متعهد عسكري بنوبة قلبية خلال إنذار كاذب.

اعلان

تعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ 23 مرة خلال الشهر الجاري، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية الاثنين، مع تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وألقت واشنطن باللوم في زيادة الهجمات على التنظيمات المدعومة من إيران. ونفذّت طائرات حربية أميركية الأسبوع الماضي غارات استهدفت مواقع في سوريا قال البنتاغون إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وقال المسؤول لصحافيين "من 17 تشرين الأول/أكتوبر إلى 30 منه، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف للهجوم 14 مرة على الأقل بشكل منفصل في العراق وتسع مرات بشكل منفصل في سوريا". وأوضح أن الهجمات نُفِّذت "بطائرات مسيّرة هجومية وصواريخ"، لكن "معظمها فشل في بلوغ أهدافه بفضل دفاعاتنا المتينة".

ووقعت ثلاث هجمات في سوريا منذ الجمعة، تزامنا مع تقارير عن استهداف قوات أميركية في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجمات تبناها فصيل يطلق على نفسه اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" سبق أن أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات الأخيرة.

وكان البنتاغون قال في وقت سابق إن الهجمات أدت لإصابة 21 عنصرا أميركيا بجروح طفيفة، بينما توفي متعهد عسكري بنوبة قلبية خلال إنذار كاذب.

وتواجه القوات الأميركية في الشرق الأوسط تصاعدا في الهجمات على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت بعدما نفّذت الحركة هجوما غير مسبوق من غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، يقول مسؤولون إسرائيليون إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وتردّ إسرائيل بقصف على قطاع غزة أدى الى مقتل أكثر من 8300 شخص وفق وزارة التابعة لحماس، ما أثار غضبا واسع النطاق في كل أنحاء الشرق الأوسط. وينتشر حوالى 2500 عسكري أميركي في العراق وحوالى 900 عسكري في سوريا في إطار تحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيديو: شهادة ناج بعد القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات في قطاع غزة

انهيار المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا

مئات الخبراء الاقتصاديين يحذرون نتنياهو من تداعيات الأزمة الاقتصادية المستقبلية في إسرائيل

صواريخ باليستية العراق الولايات المتحدة الأمريكية سوريا قاعدة عسكرية تنظيم الدولة الإسلامية