هل "أهان" سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ضحايا المحرقة بوضعه نجمة صفراء على صدره؟

بقلم: يورونيوز

أثار السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ضجة بارتدائه نجمة صفراء على سترته في مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين،وهي الرمز الذي أجبرت ألمانيا النازية اليهود على تعليقه على ملابسهم.

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وارتدى إردان وطاقمه نجمة داوود الصفراء مع نقش "لن يتكرر ذلك أبداً" أثناء حضورهم اجتماعاً لأقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة، وقال إردان إنه سيرتدي النجمة، تماما مثل أجداده وأجداد ملايين اليهود.

وأضاف مخاطباً أعضاء مجلس الأمن الـ15 أنّ "البعض منكم لم يتعلّم شيئاً على مدى السنوات الثمانين الماضية. البعض منكم نسوا سبب إنشاء هذه المنظمة" الأممية، مندّداً بـ"صمت" المجلس إزاء الهجمات غير المسبوقة التي شنّتها الحركة الفلسطينية الإسلامية في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ ذلك الهجوم حالت الانقسامات العميقة بين أعضاء مجلس الأمن دون اتّخاذه أيّ قرار بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأضاف إردان مخاطباً بقية السفراء: "لذلك سأذكركم. من اليوم فصاعداً، في كلّ مرة ستنظرون فيها إليّ، ستتذكّرون ما يعنيه أن تبقوا صامتين في وجه الشرّ".

وأثارت هذه الحركة جدلاً في إسرائيل، انتتقدها بشدة مدير متحف "ياد فاشيم" للهولوكوست وقال إن ذلك "يهين ضحايا المحرقة ودولة إسرائيل"، وأضاف: "الشارة الصفراء ترمز إلى عجز الشعب اليهودي وكونه تحت رحمة الآخرين. اليوم لدينا دولة مستقلة وجيش قوي".

وأضاف: "نحن أسياد مصيرنا. واليوم نضع علماً باللونين الأزرق والأبيض على طية صدر السترة، وليس شارة صفراء".