قال نتنياهو إن "الجيش قام بتوسيع نطاق دخوله البري إلى قطاع غزة وهو يقوم بذلك عبر خطوات مدروسة وقوية للغاية ويحرز تقدّماً منتظما خطوة بخطوة".
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ25، مؤدية إلى وضع إنساني "كارثي"، قتل فيها حتى الآن أكثر من 8 آلاف فلسطيني، في حصيلة ترتفع كل ساعة.
في هذه الأثناء تواصل الأمم المتحدة إطلاق تحذيراتها من قيام إسرائيل "بعقاب جماعي" لسكان غزة، بسبب هجوم حماس "الصادم".
لكن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرا، مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار في الحرب ضد حماس لأنّه سيكون بمثابة "استسلام".
قصف إسرائيلي قرب مستشفى القدس في غزة (الهلال الأحمر الفلسطيني)
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فجر الثلاثاء أنّ الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في شمال قطاع غزة قريبة جداً من مستشفى القدس التابع له والذي نزح إليه آلاف المدنيين للاحتماء من القصف الإسرائيلي.
وقالت الجمعية في منشور بالإنكليزية على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "قصفٌ مدفعي وجوي متواصل على منطقة تلّ الهوى في غزة حيث يقع مستشفى القدس".
وأضافت أنّ "المبنى يهتزّ، والمدنيّون النازحون والطواقم العاملة يشعرون بالخوف والهلع".
وسبق للهلال الأحمر أن أعلن عن تعرّض نفس المنطقة لقصف مماثل مساء الأحد.
نتانياهو يرفض "الاستسلام" لحماس من خلال وقف لإطلاق النار
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين وقف إطلاق النار في الحرب ضد حماس لأنّه سيكون بمثابة "استسلام" للدولة العبرية أمام الحركة الفلسطينية، بينما تحتدم المعارك على الأرض داخل قطاع غزة.
وقال في مؤتمر صحافي في تل أبيب إنّ "الدعوات لوقف إطلاق النار هي دعوات لإسرائيل للاستسلام في مواجهة حماس. هذا لن يحصل"، داعياً المجتمع الدولي للانضمام إلى الدولة العبرية بطلب "تحرير فوري وغير مشروط" للرهائن الذين تحتجزهم الحركة منذ هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأضاف نتانياهو في مقطع فيديو وزّعه مكتبه أنّ "الجيش قام بتوسيع نطاق دخوله البري إلى قطاع غزة وهو يقوم بذلك عبر خطوات مدروسة وقوية للغاية ويحرز تقدّماً منتظما خطوة بخطوة".
فيديو: شهادة ناج بعد القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات في قطاع غزةeuronewsتظهر اللقطات المصورة ناجين بعد القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وزير خارجية تايلاند يزور قطر ومصر لبحث مصير مواطنيه المحتجزين رهائن لدى حماس
أعلنت تايلاند أنّ وزير خارجيتها سيزور بصورة عاجلة يومي الثلاثاء والأربعاء قطر ومصر لبحث مصير مواطنيه الـ22 الذين اختطفتهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع وتحتجزهم رهائن في قطاع غزة.
وبحسب بانكوك فإنّ 22 من الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة هم تايلانديون.
والإثنين، قال رئيس الوزراء التايلاندي سريثا تافيسين إن حكومته تبذل قصارى جهدها من أجل إعادة هؤلاء الرهائن إلى وطنهم.
شاهد: الجيش الإسرائيلي يقصف "خلية عسكرية" في لبنانeuronewsأعلن حزب الله في بيانات منفصلة، استهداف التجهيزات الفنية لموقع رأس الناقورة البحري بالصواريخ الموجّهة، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.
سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يضع على صدره نجمة صفراء احتجاجاً على عدم إدانة حماس
وضع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتّحدة جلعاد إردان، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الإثنين، نجمة صفراء على صدره احتجاجاً على عدم إدانة الهيئة الأممية "الفظائع" التي ارتكبتها حركة حماس خلال هجومها على جنوب الدولة العبرية قبل ثلاثة أسابيع.
وأوضح إردان أنّه سيستمر "بكلّ فخر" بتعليق هذه النجمة - الرمز الذي أجبرت ألمانيا النازية اليهود على تعليقه على ملابسهم - طالما أنّ مجلس الأمن "لم يستيقط ويدِن" حركة حماس.
وأضاف السفير مخاطباً أعضاء مجلس الأمن الـ15 أنّ "البعض منكم لم يتعلّم شيئاً على مدى السنوات الثمانين الماضية. البعض منكم نسوا سبب إنشاء هذه المنظمة" الأممية، مندّداً بـ"صمت" المجلس إزاء الهجمات غير المسبوقة التي شنّتها الحركة الفلسطينية الإسلامية في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ومنذ ذلك الهجوم حالت الانقسامات العميقة بين أعضاء مجلس الأمن دون اتّخاذه أيّ قرار بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.
شاهد: بكاء وبؤس وخوف.. أطفال مصابون في مستشفى النجار بقطاع غزةeuronewsيظهر الفيديو أطفالا مصابين يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى النجار بعد إصابتهم إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة رفح في قطاع غزة.
الأمم المتحدة تحذّر من أن الترتيب الراهن لإدخال مساعدات الى غزة "محكوم بالفشل"
حذّر مسؤول أممي الإثنين من أنّ الترتيب الراهن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر "محكوم عليه بالفشل"، مديناً فرض إسرائيل "عقاباً جماعياً" على سكان القطاع في حربها ضدّ حركة حماس.
وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "لنكن واضحين: العدد القليل لقوافل المساعدة التي سمح لها الدخول عبر رفح لا يقارن بحاجات أكثر من مليوني شخص عالقين في غزة".
وإذ طالب الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي باتخاذ قرار بشأن "وقف إطلاق نار انساني فوري"، حذّر من أنّ "الترتيب الراهن... محكوم عليه بالفشل ما لم تتوافر إرادة سياسية لجعل تدفق المساعدات جادّاً ومتلائماً مع الاحتياجات الانسانية غير المسبوقة".