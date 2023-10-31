بقلم: يورونيوز

قال نتنياهو إن "الجيش قام بتوسيع نطاق دخوله البري إلى قطاع غزة وهو يقوم بذلك عبر خطوات مدروسة وقوية للغاية ويحرز تقدّماً منتظما خطوة بخطوة".

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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ25، مؤدية إلى وضع إنساني "كارثي"، قتل فيها حتى الآن أكثر من 8 آلاف فلسطيني، في حصيلة ترتفع كل ساعة.

في هذه الأثناء تواصل الأمم المتحدة إطلاق تحذيراتها من قيام إسرائيل "بعقاب جماعي" لسكان غزة، بسبب هجوم حماس "الصادم".

لكن القصف الإسرائيلي ما زال مستمرا، مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار في الحرب ضد حماس لأنّه سيكون بمثابة "استسلام".