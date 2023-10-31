شاهد: استقبال رسمي للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا لدى وصولهما إلى كينيا

بقلم: يورونيوز

حظي الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا وزوجته الملكة كاميلا بمراسم استقبال رسمي لدى وصولهما إلى كينيا السوم الثلاثاء.

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الزيارة تعد الأولى لبلد إفريقي للملك منذ تتويج الملك إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية العام الماضي.

وتأتي وسط مطالبات كينية حقوقية للملك بالاعتذار عن ممارسات بريطانيا خلال الحقبة الاستعمارية لكينيا.

وقال دافيندر لامبا، رئيس مجلس إدارة لجنة حقوق الإنسان الكينية، وهي منظمة غير حكومية، إن "الحكومة البريطانية لم تعالج أبداً الماضي المظلم للحكم الاستعماري البريطاني".

ويطالب لامبا بريطانيا باعتذار رسمي عما وصفه بـ"الفظائع" التي ارتكبتها بريطانيا خلال احتلالها كينيا.

وتتعرض بريطانيا والعائلة المالكة لضغوط لإعادة النظر في تاريخ الاستعمار والاعتذار عن دوره في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.