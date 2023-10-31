الحوثيون يتوعدون بمواصلة استهداف إسرائيل حتى ينتهي "العدوان" على غزة

بقلم: يورونيوز

توعّد المتمردون الحوثيون في اليمن الثلاثاء بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل حتى يتوقف "العدوان" على قطاع غزة، معلنين شنّ ثلاث عمليات من هذا النوع منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

اعلان

توعّد المتمردون الحوثيون في اليمن الثلاثاء بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل حتى يتوقف "العدوان" على قطاع غزة، معلنين شنّ ثلاث عمليات من هذا النوع منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء في بيان تلاه العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم المتمردين المدعومين من إيران وبثّته قناة "المسيرة" التابعة لهم، إن "القوات المسلّحة اليمنية... تؤكد استمرارها في تنفيذ الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيّرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي".

وأضاف "قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنّحة وعدد كبير من الطائرات المسلحة على العدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة" الثلاثاء. وأشار إلى أنها "العملية الثالثة" منذ بدء الحرب.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في وقت سابق عن "اختراق طائرة معادية" أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات الواقعة في جنوب إسرائيل والمطلّة على البحر الأحمر.

وفي تصريح تلفزيوني آخر، قال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري "لا يوجد تهديد في هذه المنطقة ولا خطر". وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من منطقة البحر الأحمر.

وقال رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور في تصريح لوكالة فرانس برس صباح الثلاثاء، "إننا جزء من محور المقاومة" مضيفًا "نشارك بالقول وبالكلمة وبالمسيرات". وأشار إلى أنه "محور واحد وهناك تنسيق يجري وغرفة عمليات مشتركة وقيادة مشتركة لكل هذه العمليات" مؤكدًا أنه "لا يمكن أن نترك لهذا العدو المتغطرس الصهيوني أن يقتل في أهلنا بدون رقيب".

والجمعة الفائت، اتّهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الحوثيين بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار نحو جنوب الدولة العبرية التي أعلنت اعتراض "أهداف معادية". ونتيجة سقوط بعض حطامها، أصيب ستة أشخاص في مدينة طابا المصرية المتاخمة لإسرائيل، بحسب ما أفاد الجيش المصري.

وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن البنتاغون أن مدمرة أميركية كانت "تجوب شمال البحر الأحمر" أسقطت ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن "ويحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل".