بقلم: Euronews

قالت قوات دفاع البحرين في بيان إنّ "ضابطاً وفرداً.. من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة"

أعلنت البحرين الاثنين عن مقتل اثنين من جنودها المنخرطين ضمن القوات المنتشرين في اليمن وقد اتهمت المنامة الحوثيين بالوقوف وراء الهجوم الذي أوجدى بحياة الجنديين. وتأتي هذه الحادثة في وقت تعقد فيه مباحثات سلام بين السعودية والجماعة الموالية لإيران.

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وقالت المنامة إن الهجوم تم بواسطة طائرة مسيّرة جنوب السعودية.

وتعدّ مملكة البحرين، المجاورة للمملكة العربية السعودية، عضواً في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ العام 2015 دعماً للحكومة اليمنية ضدّ المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران.

وبعدما كانت هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف السعودية متكرّرة منذ بداية الحرب، فقد توقفت في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي استأنفت فيه الرياض العلاقات الدبلوماسية مع إيران ودخلت في محادثات مع الحوثيين.

وقالت قوات دفاع البحرين في بيان إنّ "ضابطاً وفرداً.. من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأضاف البيان "جرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيّرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى سقوط "عدد من الجرحى".

وأشار البيان إلى أنّ هذا العمل الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه، يأتي "رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

وشهدت اليمن التي تعدّ أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، والتي دمّرتها سنوات من الحرب، هدوءاً نسبياً منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ في نيسان/أبريل 2022 تحت رعاية الأمم المتحدة، رغم أنّه لم يتم تمديدها رسمياً عند انتهاء مدتها في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.