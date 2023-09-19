دون إعلان أي تقدم.. الحوثيون يعودون إلى صنعاء بعد محادثات في السعودية

بقلم: يورونيوز

تعتبر هذه أول زيارة علنية لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ باشرت السعودية في عام 2015 حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم الجماعة المدعومة من إيران.

عاد وفد الحوثيين الثلاثاء إلى صنعاء بعد محادثات في السعودية، دون إعلان أي تقدم مع المملكة التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن.

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وكانت السعودية أكّدت في وقت متأخر مساء الخميس انها تستضيف وفداً حوثياً لمناقشة عملية السلام في اليمن بعد تسع سنوات من اندلاع الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وقالت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين إن الوفد "عاد إلى العاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء، بعد 5 أيام من المفاوضات التي أجراها مع الطرف السعودي في الرياض".

ولم يصدر أي إعلان من السعودية حول مغادرة الحوثيين.

هذه أول زيارة علنية لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ باشرت السعودية في آذار/مارس 2015 حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم الجماعة المدعومة من إيران بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء.

وتأتي هذه الزيارة بعد حوالى خمسة أشهر على زيارة قام بها وفد سعودي إلى صنعاء للبحث في عملية السلام.

واليمن غارق في حرب على السلطة بين الحوثيين والحكومة منذ منتصف العام 2014، تسبّبت بمقتل وإصابة مئات الآلاف، وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الامم المتحدة.

تراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في نيسان/أبريل 2022. ولا تزال هذه الهدنة سارية إلى حد كبير حتى بعد انتهاء مفاعيلها في تشرين الأول/اكتوبر 2022.

لكن الأزمة الإنسانية في البلد الفقير لا تزال تتفاقم، مع تراجع المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل.