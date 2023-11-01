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أنجلينا جولي: غزة تتحول بسرعة "إلى مقبرة جماعية" وزعماء العالم "متواطئون"

منشور النجمة أنجلينا جولي على إنستغرام
منشور النجمة أنجلينا جولي على إنستغرام Copyright Abdulzahra, Majid/
بقلم:  يورونيوز
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انتقدت النجمة الأمريكية الحرب على غزة و"العقاب الجماعي" الذي طال سكان القطاع واعتبرت إن هذه الجرائم تحدث "بتواطئ" من زعماء العالم.

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قالت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إن ما يحدث في قطاع غزة هو "عقاب جماعي" وأن القطاع يتحول بسرعة إلى "مقبرة جماعية".

ووضعت النجمة السينمائية صورة لمخيم جباليا في غزة على حسابها الرسمي في إنستغرام، وعلقت عليها "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه."

وأضافت أن غزة عبارة عن سجن مفتوح منذ ما يقارب العقدين من الزمن. كما جاء في تعليقها "أن 40 بالمئة من القتلى أطفال أبرياء."

كانت الأمم المتحدة قد نددت الأربعاء بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف قياديا في حماس.
بينما أطلقت دعوات عديدة تطالب فيها بوقف فوري لإطلاق النار. 

ووصفت جولي ما يحدث في غزة بالعقاب الجماعي حيث علقت "عائلات بأكملها تُقتل. وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي."

كما أكدت أن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم.

يذكر أن العيديد من نجوم الرياضة والفنانيين انتقدوا الهجوم الإسرائيلي على غزة وسقوط عدد كبير من الضحايا، لكن بعضهم تعرضوا إلى عقوبات، بعدد من اللاعبين تمت معاقبتهم من أنديتهم، وحرم فنفان تركي من أحياء حفلات في سويسرا. ورغم هذا تتصاعد الانتقادات المنددة بهذه الحرب.

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