أسروا خلال المعارك في ماريوبول.. روسيا تصدر أحكامًا بسجن جنود أوكرانيين

بقلم: يورونيوز

انتقدت منظمات حقوقية موسكو لإجرائها محاكمات لجنود أوكرانيين أسرى في الأراضي الأوكرانية المحتلة أو في روسيا نفسها.

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أعلنت روسيا الأربعاء أن محكمة في دونيتسك قضت بسجن ثلاثة جنود أوكرانيين كانوا قد أُسروا خلال مشاركتهم في القتال بمدينة ماريوبول، بعد أن كانت المحكمة نفسها قد حكمت بالسجن على ثلاثة جنود آخرين قبل يوم.

وأسرت القوات الروسية نحو 2500 شخص بعد سقوط ماريوبول في أيار/ مايو الماضي، حيث نُقل البعض إلى روسيا وأبقت على البعض الآخر في شرق أوكرانيا لمواجهة "المحاكمة".

وقالت في بيان للجنة التحقيق في موسكو إن الجنود الأوكرانيين أوليغ كولميتشيفسكي ودميتري دوبروفولسكي وألكسندر روماشين دينوا بقتل ثمانية أشخاص في ماريوبول.

انتقادات من منظمات حقوقية

وجاء في البيان: "في الفترة من 24 شباط/ فبراير إلى 12 نيسان/ أبريل 2022، قام دوبروفولسكي وروماشين، بناء على أوامر من كولميتشيفسكي، باحتجاز مدنيين قرب مواقعهم القتالية قبل إطلاق النار عليهم بأسلحة آلية".

وأضاف: "بالإجمال، أقدموا على قتل سبعة رجال مدنيين وامرأة واحدة".

وأورد البيان أن محكمة أنشأتها روسيا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، والتي تشير إليها موسكو باسم جمهورية دونيتسك الشعبية، قضت بسجن كولميتشيفسكي مدى الحياة.

وأضافت لجنة التحقيق أن دوبروفولسكي وروماشين حكم عليهما بالسجن 30 عامًا. وكانت المحكمة نفسها قد قضت بسجن ثلاثة جنود أوكرانيين آخرين بالسجن مدى الحياة الثلاثاء.

وانتقدت منظمات حقوقية موسكو لإجرائها محاكمات لجنود أوكرانيين أسرى في الأراضي الأوكرانية المحتلة أو في روسيا نفسها.