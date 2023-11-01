معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر: شركات السيارات تعمل على تسريع خططها للتوسع ولتصبح صديقة للبيئة

بقلم: يورونيوز

في هذه الحلقة من قطر 365، نستعد لأكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط ونستمع إلى شركات السيارات التي تقود الطريق نحو مستقبل أكثر صديق للبيئة.

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يقدّم معرض جنيف الدولي للسيارات (GIMS) أحدث الاتجاهات في صناعة السيارات منذ عام 1905. وهذا العام، ولأول مرة في تاريخه، أُقيم خارج سويسرا حيث قامت قطر استضافة الحدث.

عشرة عروض أولية عالمية، و20 كشفًا إقليميًا، و30 شركة تصنيع سيارات مشهورة، كل ذلك تحت سقف واحد. سواء كنت من مشتري السيارات أو جامعها أو متحمسًا لها، يعتبر معرض GIMS على نطاق واسع أهم معرض للسيارات في أوروبا. والآن، في أول غزوة له في الشرق الأوسط، يأمل المنظمون أن يصبح معرض GIMS قطر قريبًا معرض السيارات الأكثر أهمية في المنطقة.

وقال بيرتهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة السياحة القطرية: "هذا أمر مذهل: عشر سيارات جديدة لم يسبق لها مثيل في أي مكان في العالم. وهذا لا يحدث في ديترويت، ولا يحدث في فرانكفورت، ولا يحدث في باريس أو طوكيو".

بيرتهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات بهيئة السياحة القطرية يورونيوز

يستقطب GIMS عشرات الآلاف من الزوار كل عام. أُقيم أول معرض للسيارات في جنيف عام 1905، وبحلول الخمسينيات من القرن الماضي، اجتذب المعرض بعضًا من أكبر العلامات التجارية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. بعد وصوله إلى قطر هذا العام، قطع المعرض شوطاً طويلاً.

وقال ساندرو ميسكيتا، الرئيس التنفيذي لمعرض جنيف الدولي للسيارات: "بالنسبة لنا، كان التحدي الأول هو تنظيم معرض لا مركزي، ما نسميه مهرجاناً". لأن القلب النابض موجود هنا في قاعات معرض السيارات ولكننا موجودون أيضًا في مسار لوسيل، نحن موجودون في الصحراء، في بوليفارد لوسيل. لذلك، أردنا خلق تجربة مع الثبات، ولكن أيضًا مع العروض الديناميكية."

وأوضح ماتياس زيجلر، المدير العام لـ"فولكس فاجن" (Volkswagen ) في الشرق الأوسط: "إنّ الشرق الأوسط بالنسبة لنا يتناسب تمامًا، لأن الثقافة العربية في الشرق الأوسط تدور حول الأسرة والعلاقات. نحن علامة تجارية للحياة، وعلامة تجارية عائلية وهذا يتناسب تمامًا مع الثقافة العربية".

ماتياس زيجلر، المدير العام لشركة فولكس فاجن الشرق الأوسط يكشف عن 3 موديلات جديدة من فولكس فاجن يورونيوز

من علامة تجارية ألمانية شهيرة إلى أخرى؛ قدمت مرسيدس بنز العديد من الكشفات الإقليمية في قطر، بدءًا من محركات الاحتراق التقليدية وحتى السيارات الكهربائية.

وقال سيلفين جوفندر، مدير المبيعات في مرسيدس-بنز الشرق الأوسط وأفريقيا: "بالنسبة لمرسيدس بنز، يتعلق الأمر بجلب الفخامة والاستدامة لأن هذا هو ما نؤمن به في مستقبل الرفاهية.نحن نركز على بناء السيارات المرغوبة. نحن نركز على النمو المتطور في الأسواق الفاخرة وهذه هي منطقة الرفاهية".

وهذه ليست نهاية الطريق لشركة GIMS قطر. وسيعود المعرض إلى الدوحة كل عامين، بالتزامن مع سباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 (Formula 1).

وقال بيرتهولد ترينكل: "بالنسبة لنا، كان من الرائع أن يكون لدينا شريك عالمي وعلامة تجارية عالمية وخبراتهم. لذا أعتقد أن الشراكة مع جنيف كانت خيارًا ذكيًا للغاية. إنها مماثلة من حيث الشكل والمظهر والاحترافية. وهذا ما يجعلها مميزة للغاية."

الحاجة إلى السرعة في حلبة لوسيل الدولية

حلبة لوسيل الدولية (Lusail International Circuit) هي موطن كل ما يتعلق برياضة السيارات في قطر. بعد استضافة نسخة أخرى مثيرة من سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في قطر، تستعد الحلبة لاستضافة سباق الدراجات النارية المعادل، سباق Moto GP.

تحدثنا مع عمرو الحمد، الرئيس التنفيذي لحلبة لوسيل الدولية، للحصول على رؤيته حول ما يلزم لمواكبة مسارات السباق الرائدة في العالم.

وقال لقطر 365: "لقد كان من المثير حقًا الترحيب بالجميع في منشأتنا الجديدة. لا أستطيع أن أقول إنها تم تجديدها. أود أن أقول إنها منشأة جديدة تمامًا، وقد حطمنا بعض الأرقام القياسية هنا". "كان أحدها في الواقع بناء المنشأة أو تجهيز المنشأة لاستضافة سباق الفورمولا 1 في وقت قياسي. لقد حظينا بحضور ضخم 126000 شخص على مدار ثلاثة أيام، مقارنة بـ 15000 شخص يوميًا في عام 2021. لذا، إذا كان هذا يخبرنا أي شيء، فهو يخبرنا فقط كيف أصبحت رياضة السيارات الآن رياضة شعبية أو حدثًا يستحق المشاهدة فعليًا في دولة قطر."

وأوضح عمرو أن هذه مجرد بداية الأحداث المتتالية لحلبة لوسيل الدولية.

عمرو الحمد، الرئيس التنفيذي لحلبة لوسيل الدولية يورونيوز

"لقد انتهينا للتو من سباق الفورمولا 1 2023، وبعد ذلك، لدينا بطولة Moto GP التي ستقام في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2023، تليها بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لJ"لكارتينج" (karting) التي ستقام في ديسمبر. وبعد ذلك ننتقل إلى 2024. لدينا مقدمة لبطولة العالم للتحمل، ثم الجولة الأولى من البطولة، ثم نتبعها مرة أخرى مع بطولة العالم للدراجات النارية في مارس/آذار".

هذا العام، أقيم معرض جنيف الدولي للسيارات في نفس وقت انعقاد معرض الفورمولا 1. وقال عمرو الحمد لقطر 365 إنّ هذا المزيج عزز رياضة السيارات وصناعة السيارات في قطر ككل.

وتابع: "إن وجود معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر جنبًا إلى جنب مع سباق الفورمولا 1 الذي يقام هنا، جعل منه مهرجانًا لرياضة السيارات، أكثر من مجرد حدثين منفصلين، وقد أكمل كل منهما الآخر بالفعل. لقد رأينا الكثير من الاهتمام والكثير "من حرص الناس على الدخول فعليًا في رياضة السيارات. سنقيم هذا المهرجان على مدى السنوات العشر القادمة ".

قطر بلد رياضة السيارات، من الفورمولا 1 إلى الدراجات النارية، إلى رالي قطر الدولي، وبطولات الطرق الوعرة والكارتينج. سألنا عمرو الحمد ما الذي يدفع هذا الاهتمام والحاجة إلى السرعة.

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"إن فكرتنا الكاملة التي نفكر بها الآن هي الترويج فعليًا لرياضة السيارات. نحن بحاجة إلى رؤية الشباب الأصغر سنًا يتطلعون الآن إلى أن يكونوا جزءًا من رحلة رياضة السيارات لدينا، وجلب كل هذه الأحداث الدولية إلى قطر يساعد على الاستفادة من هذا الهدف أو الوصول إليه."

وأوضح عمرو، وهو سائق سباقات التحمل السابق، أنه لا يزال باحثًا عن الإثارة وقائدًا قويًا حتى يومنا هذا.

وقال: "لقد كنت منخرطًا في رياضة السيارات وكان هذا هو طموحي لينتهي بي الأمر في القيام بعمل كما أفعل الآن. أقول دائمًا للناس إنني لا أقوم بعمل ما، أنا فقط أفعل ما أحبه كل يوم. "أنا أستمتع بالقيام بذلك الآن، فأنا لم أتوقف عن رياضة السيارات. وأستغل كل فرصة لركوب السيارة أو على المسار الصحيح، وفي معظم الأوقات الآن أمارس رياضة motocross وenduro".

رحلة برية "مرة واحدة في العمر": 8000 كيلومتر في سيارة Volkswagen ID Buzz

أصبحت السيارات الكهربائية سمة بارزة في معارض السيارات في جميع أنحاء العالم. في الواقع، من المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 16% سنويًا من الآن وحتى عام 2035.

فرانك ريندركنشت هو الرئيس التنفيذي لشركة Rinspeed AG. وقد قاد مؤخراً طاقمين في رحلة برية من جنيف إلى الدوحة في سيارتين كهربائيتين بالكامل من طراز فولكس فاجن ID Buzz، لتجاوز حدود التنقل الكهربائي.

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المهم هو أن نحلم، والحلم شيء عظيم فرانك ريندركنخت الرئيس التنفيذي لشركة Rinspeed AG

استغرقت الرحلة 34 يومًا، وعبروا اثنتي عشرة دولة وقطعوا مسافة 8000 كيلومتر.

واعترف فرانك ريندركنخت قائلاً: "كان هناك العديد من التحديات، والعديد من المشكلات التي يتعين التغلب عليها". "لقد كانت رحلة مليئة بالمشاعر، مليئة بالإثارة، ومليئة بأشخاص رائعين التقوا بهم، وشاهدوا مناظر طبيعية غير عادية. لذلك، كانت مكثفة وبطريقة ما، ربما لمرة واحدة في العمر."

فرانك ريندركنخت، الرئيس التنفيذي لشركة Rinspeed AG يورونيوز

شهد هذا الحدث التاريخي أن يكون فرانك وفريقه أول من يعبر المملكة العربية السعودية من الغرب إلى الشرق بالسيارات الكهربائية. ولم تكن الرحلة مجرد استعراض لروح الريادة فحسب، بل كانت أيضًا بمثابة نجاح باهر للابتكار والسيارات الكهربائية.

ويعتبر فرانك أننا "نحن بحاجة إلى الابتعاد عن الطاقات الأحفورية إلى الطاقات المتجددة. وهذه الخطوة في التفكير هي بالفعل خطوة كبيرة نحو هذا الهدف، ليس فقط لاستهلاكها ثم تبخيرها في الهواء، ولكن لجعلها صناعة دائرية".

قد تبدو سيارة Volkswagen ID Buzz ضخمة بعض الشيء لرحلة طويلة عبر البلاد، لكنها كانت الخيار الواضح لسباق Tour d’Excellence.

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وأضاف فرانك: "تشبه سيارة ID Buzz سيارة أيقونية. فهي تعود إلى السبعينيات، سيارة متنقلة وخدمة. ونحن بحاجة إلى هذه المساحة، نحتاج إلى مساحة للإطارات الاحتياطية وفحص السيارات وجميع أنواع الأشياء المختلفة". .

ما الذي يدفع الصناعة نحو مستقبل صديق للبيئة؟

من الشاحنات الصغيرة إلى السيارات وحتى الحافلات مثل هذه، تعد السيارات الكهربائية ميزة كبيرة هنا في معرض جنيف الدولي للسيارات. كشفت شركة مواصلات القطرية عن حافلة صغيرة ليست فقط كهربائية بالكامل ولكنها أيضًا بدون سائق.

تمثل الحافلات خطوة أخرى في الشراكة بين شركة "مواصلات" (Mowasalat) وشركة "يوتونغ" (Yutong) الصينية لتعزيز استخدام الحافلات الكهربائية للجمهور.

كشفت شركة مواصلات القطرية عن حافلة صغيرة ليست فقط كهربائية بالكامل ولكنها أيضًا بدون سائق يورونيوز

وفي الوقت نفسه، كشفت العلامات التجارية الجديدة والصاعدة للمركبات الكهربائية مثل Lucid وVinFast وExeed أيضًا عن نماذج جديدة، مما يزيد من حدة المنافسة في سباق مزدحم بشكل متزايد. هناك علامة تجارية أخرى تتطلع إلى توسيع نطاق وصولها في الشرق الأوسط وهي Lynk & Co.

وقال ديريك بينج، رئيس قسم التصميم في شركة لينك آند كو: "إن طرازنا الرائد Lynk & Co 09 هو عبارة عن سيارة دفع رباعي ذات سبعة مقاعد. لذا، في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أعتقد أن هذه السيارة ستحقق نجاحًا كبيرًا".

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ولمساعدتهم على الاستحواذ على السوق القطرية، تتعاون شركة Lynk & Co مع مجموعة NBK القطرية وشركة Auto Class Cars. يتمتع الوكلاء المشهورون بعقود من الخبرة في توزيع العلامات التجارية المرموقة مثل مرسيدس وهارلي ديفيدسون.

"إن Lynk & Co هي أكثر من مجرد سيارة. وبالنسبة لنا، فإن Lynk & Co لم تكن مجرد إضافة علامة تجارية أخرى إلى محفظتنا، على الرغم من وجود الكثير من المنافسين في السوق.

أحمد فيروزي، مدير التسويق في شركة أوتو كلاس للسيارات يورونيوز

مع قيام المزيد من الشركات بتسريع خططها للتوسع والتحول إلى صدقة للبيئة، فإن فرانك وفريقه جاهزون جميعًا لمغامرتهم التالية.

واختتم فرانك ريندركنخت كلامه قائلاً : "على قائمتنا، لدينا باتاغونيا، جنوب أمريكا الجنوبية. لا نعرف بعد ما إذا كان بإمكاننا القيام بهذه الرحلة كهربائيًا أو في سيارة عادية. لكن مرة أخرى، المهم هو أن نحلم، والحلم شيء عظيم.".