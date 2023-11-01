أحكام سجن بحق 15 شخصاً بعد أعمال الشغب المناهضة لإسرائيل في مطار داغستان

بقلم: يورونيوز

قضت محكمة روسية بالسجن لفترات تراوح بين ثلاثة وعشرة أيام في حق خمسة عشر شخصا لإدانتهم بالمشاركة في هجوم استهدف الأحد إسرائيليين في مطار داغستان، ذات الغالبية المسلمة بمنطقة القوقاز.

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قضت محكمة روسية بالسجن لفترات تراوح بين ثلاثة وعشرة أيام في حق خمسة عشر شخصا لإدانتهم بالمشاركة في هجوم استهدف الأحد إسرائيليين في مطار داغستان، ذات الغالبية المسلمة بمنطقة القوقاز.

وقالت وكالة الأنباء الروسية تاس ليل الثلاثاء إن المحكمة العليا في داغستان أصدرت أحكاما بالحبس لمدة ثمانية أيام في حق ثمانية أشخاص، وأربعة أيام في حق ستة آخرين، ويومين في حق ثلاثة، فيما حكم على شخص واحد بالحبس عشرة أيام.

في حين حكم على شخصين آخرين بعقوبة أخف تتمثل في أدائهما أشغال منفعة عامة لمدة ستين ساعة، اعتبارا لظروفهما الصحية، وفق نفس المصدر.

وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "المشاركة في تجمع غير مرخص تسبب في عرقلة سير منشآت مواصلات".

واقتحمت مجموعة من الرجال الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب، في خضم الحرب المندلعة بين إسرائيل وحماس منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وكان بعضهم يلوح بأعلام فلسطينية أو يهتف "الله أكبر"، ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الروسية.

ودخلوا في صدامات مع الشرطة تسببت في جرح نحو 20 شخصا.

على الإثر دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى رد حازم من أجهزة الأمن التي أعلنت أنها أوقفت 83 شخصا، ونفذت نحو 50 مهمة تفتيش، كما فتحت قضايا جنائية يمكن أن تسفر عن عقوبات ثقيلة.

وكان بوتين اتهم أوكرانيا وحلفاءها الغربيين بتدبير تلك الأعمال. وهو ما رد عليه المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي مشبها ما وقع بـ"المجازر المدبّرة" التي كانت تستهدف اليهود في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في عهد الإمبراطورية الروسية.