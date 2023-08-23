صنع في قطر: تعرف على الشركات التي تفرض بجودتها الصناعة القطرية على العالم

من الفكرة إلى المنتج النهائي: في هذه الحلقة من قطر 365، سنلتقي بالأعمال التجارية الكبيرة والصغيرة في داخل قطر وخارجها.

من الفكرة إلى المنتج النهائي: في هذه الحلقة من قطر 365، سنلتقي بالأعمال التجارية الكبيرة والصغيرة في الداخل والخارج.

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من الفكرة إلى المنتج النهائي: في هذه الحلقة من قطر 365، سنلتقي بالأعمال التجارية الكبيرة والصغيرة في في داخل قطر وخارجها.

من ضمن الشركات والمصانع القطرية المزدهرة، تبرز مجموعة سهيل الصناعية. بدأت عام 2012 كمصنع لإعادة تدوير البطاريات. وسرعان ما نمت لتصبح قوة صناعية تشمل إعادة التدوير وتصنيع البرونز والنحاس والألمنيوم والصلب والمسبوكات والبلاستيك وحتى الورق.

عند الحديث عن ابجديات الصناعة والتجارة، فأن مجموعة سهيل، هي مثال أبرز على ذلك. فالمجموعة دفعت قطر إلى ما هي عليه اليوم كقوة صناعية.

تصنع الشركة أنابيب حديدة يتم شحنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية قاطعة نصف العالم. لا تغادر الأنابيب المصنع قبل أن يتم فحصها بدقة متناهية. ووضع علامة مهمة هي (صنع في قطر).

علامة (صنع في قطر) مطبوعة على منتجات معمل سهيل Euronews

يقول شادي عفيف، رئيس التطوير في مجموعة سهيل الصناعية القابضة، " لدينا في الوقت الحالي 15 مصنعًا، جميعها تعمل في الصناعات الهندسية، هذه المسابك، تحول خردة الفولاذ إلى حديد الزهر ومسبوكات حديد الدكتايل".

أضافت الشركة مؤخرًا إلى مجموعتها مصنعًا آخر، ذو تقنية عالية. تبلغ مساحة سهيل للصناعات الهندسية أكثر من 13000 متر مربع، مع ما يقرب من 60 آلة صناعية.

المصنع ليس نموذجيًا وحسب، توجد فيه آلات عالية التقنية، ومكيف بالكامل مع وجود مساحات خضراء صغيرة. مصنع مستدام وصديق للبيئة كمنتجاته تماما.

يقول عمر زياد عطية، مدير أحد المصانع في المجموعة: "كان هدفنا الرئيسي هو أن يكون لدينا مصنع على أحدث طراز وأن يكون صديقًا للبيئة، حتى لا يكون له أي تأثير على البيئة". "بشكل أساسي، يجب التعامل مع أي نفايات يمكن أن تؤثر على البيئة بشكل صحيح، وتوفير جو جيد للموظفين. لذلك، استخدمنا التقنية اليابانية، مثل الأشجار في المصانع، مما يضفي طابعًا جيدًا على كل من يعمل في المصنع ".

يسير العمل بشكل جيد جدا بالنسبة لمجموعة سهيل للصناعات. أكثر من نصف العملاء هم من السوق العالمية، 20 بالمئة فقط عملاء محليون، وحوالي 20 بالمئة من مجلس التعاون الخليجي. يتم تصدير 60 بالمئة من المنتجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين وكوريا. لكن السوق المحلية مستهدفة أيضا بغية الوصول إلى رؤية قطر 2030.

من مصنع الى مزرعة

على الرغم من المناظر الطبيعية الصحراوية، كان الاستثمار في الزراعة في قطر نقطة تحول كبيرة للبلاد. الآن تحصل الأسر في جميع أنحاء دول الخليج على خضروات طازجة يوميًا.

مزرعة الصفوة، تعود إلى إحدى أقدم الشركات العائلية في قطر ويديرها فردان فهد الفردان.

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يروي الفردان قصة بداية الفكرة، وكيف تعزز تكنولوجيا الإنتاج الزراعي من الحصول على منتجات طازجة.

يوضح "لقد بدأت في عام 1975. كانت عائلتي تأتي إلى هذه المنطقة في نهاية الأسبوع من أجل التنزه. في ذلك الوقت وعند البداية كانت المساحة تقريبًا 100 متر مربع، الآن تصل مساحتها إلى ما يقرب من مليون متر مربع. كنت أملك في المنزل آلات الزراعة المائية."

يسير الفردان داخل مزرعته في قطر Euronews

ويضيف الفردان "كنت أزرع طماطم الكرز والريحان من أجل البيتزا لأنني أحب البيتزا. لقد أخبرت جدي عن هذا النظام وأن الناس، كما تعلمون، لا يزرعون هذه المنتجات وغير متوفرة في السوق. وإذا كان بإمكاني تنميتها، فأنا متأكد من أن أي شخص يمكن أن ينموها. أخبرني جدي في منتصف الصيف أنه إذا استثمرت أموالي الخاصة في هذه الزراعة ونجحت، فأنه سيقوم بالاستثمار من أجلي وجعل المزرعة جزءا من مجموعة العائلة. كان ذلك قبل ثلاث سنوات واليوم نفعل أكثر بكثير مما فعلناه في البداية."

سألنا الفردان عن كيف استطاع التنسيق بين التقنية العالية والتكنولوجيا والجذور التي تنتمي لها الشركة. تنتج صفوة منتجات عالية الجودة لا يمكن زراعتها في قطر بخلاف ذلك. تشمل المنتجات الريحان الإيطالي واللفت والخس والفلفل.

يقول: "بصراحة، أنا نفسي مندهش كيف فعلنا ذلك. اعتقد أن درجة الحرارة خارج المزرعة تتراوح بين 48 إلى 50 درجة، لكن في الداخل تصل درجات حرارة من 28 إلى 30 درجة، وهو أمر جيد جدًا لبعض المحاصيل ".

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مشروع كبير، مشروع صغير، عائلة واحدة

أيمن النتشة هو الرئيس التنفيذي لشركة Azure Trading & Contracting. تعمل شركته على تصنيع الأثاث حسب الطلب منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ويفتخر رجل الأعمال الفلسطيني بإنشاء متجر في البلد الذي تبناه.

ورشة النتشة الجديدة Euronews

يقول النتشة "أنا سعيد جدًا، هذا حلمي في الواقع، أن أملك ورشة عمل دائمة لأننا كنا في ورشة مؤجرة من قبل. بالنسبة لي كشخص عاش في قطر ودرس في قطر، أود طوال حياتي أن يكون لدي بعض المنتجات في قطر وأن أحمل اسم "صنع في قطر". يمكننا انتاج الكثير والقيام بالكثير من الأعمال هنا في قطر، لا داعي أن نستورد من الخارج."

قبل تعيين مديرا لوسائل التواصل الاجتماعي، اعتمد النتشة على ذكاء ابنته واطلاعها بما يخص الذكاء الرقمي من أجل مواكبة العصر المتغير.

في عام 2021 ، اتبعت هناء النتشة خطى والدها وافتتحت العمل الخاص بها. تملك الآن Blankk، وتقوم بجميع عمليات البيع والتسويق الخاصة بها حصريًا عبر الإنترنت. تصمم الطالبة الجامعية بطاقات وملصقات صديقة للبيئة مصنوعة يدويًا للاحتفالات الخاصة.

إحدى البطاقات التي تصممها هناء النتشة Euronews

تقول: "لطالما كنت شغوفة جدًا بتقديم الهدايا وإضافة لمسة شخصية، وأردت طرح ذلك في السوق أيضًا".

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تقول حنان "لقد شاهدت كيف ينمي والدي أعماله الخاصة ورأيت كيف يفعل ذلك منذ البدء لغاية ما وصل أليه اليوم من تطور ونجاح حققه في الأسواق، أعتقد أن هذا الأمر كان محفزًا لي."

لقد عززت الشركات القائمة في قطر مكانتها باعتبارها الركائز الأساسية للبلاد للنمو المستدام، في حين أن النظام البيئي الداعم يحفز أيضًا ظهور رواد الأعمال الصغار ولكن أيضا الطموحين.