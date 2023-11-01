بقلم: يورونيوز

البابا يعلن مشاركته في مؤتمر كوب28 في دبي مطلع كانون الأول/ديسمبر

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أعلن البابا فرنسيس الأربعاء أنه سيحضر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) التي ستنطلق في دبي في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال البابا لمحطة "راي 1" التلفزيونية الإيطالية: "سأذهب إلى دبي. أعتقد أنني سأغادر في الأول من كانون الأول/ديسمبر حتى الثالث منه. سأمضي ثلاثة أيام هناك".

وستكون هذه المرة الأولى التي يحضر فيها البابا قمة مؤتمر الأطراف للمناخ منذ بدأ تنظيمها في العام 1995.

ومنذ أصبح الحبر الأعظم في العام 2013، جعل البابا فرنسيس البالغ 86 عامًا البيئة أحد المواضيع الرئيسية في بابويته.

ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر، نشر تحديثا لأطروحته التاريخية حول الدمار الذي يحدثه تغير المناخ بسبب النشاط البشري والتي نشر نسخة أولى منها قبل ثماني سنوات.