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عاجل. مصر تستعد لاستقبال 7000 أجنبي سيتم إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح

فتح معبر رفح لإجلاء حاملي الجنسية الأجنبية
فتح معبر رفح لإجلاء حاملي الجنسية الأجنبية Copyright Hatem Ali/AP
بقلم:  يورونيوز
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تستعد مصر لاستقبال سبعة آلاف أجنبي من المقرر إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان الخميس.

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وجاء في البيان أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج إسماعيل خيرت بحث خلال اجتماع الأربعاء مع دبلوماسيين أجانب "الاستعدادات .. الرامية إلي تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح" مشيرا إلى أن عددهم "حوالى 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة".

وخرج مئات الأجانب ومزدوجي الجنسية وعشرات المصابين الفلسطينيين الأربعاء، من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي المكثّف الذي طاول للمرة الثانية في يومين مخيم جباليا للاجئين.

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