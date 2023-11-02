شاهد: قنابل مضيئة وانفجارات تشعل سماء غزة مع توسيع إسرائيل محاور توغلها البري

بقلم: يورونيوز

في اليوم الـ27 من الحرب على قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع، بعد هجوم دام على مخيم جباليا، أحد أكثر الأماكن اكتظاظا حيث تتلاصق المنازل، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 8805.

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القنابل المضيئة تمزق الظلام الدامس في سماء غزة، وعادة ما تسبق عمليات الاستهداف. مع استمرار غارات مكثفة يشنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع، استهدفت صباح اليوم الخميس محيط مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وحولت قنابل الإنارة ليل مدينة غزة إلى نهار في محاولة إسرائيلية لكشف حركة المقاتلين الفلسطينيين، كما سُمعت أصوات إطلاق قذائف ونيران أسلحة رشاشة ثقيلة متبادلة على الحدود.

وقتل 3 فلسطينيين اليوم الخميس، في غارة جوية على منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.

وكانت القوات الإسرائيلية قصفت مربعاً سكنيا في الفالوجا بمخيم جباليا أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات قرب الحي الذي ارتكبت فيه "مجزرة" بالمخيم الثلاثاء الماضي، أسفرت عن مقتل وإصابة حوالي 400 فلسطيني، معظمهم من الأطفال.

يأتي ذلك في ظل قصف مدفعي إسرائيلي متواصل يستهدف عدداً من المناطق شمالي القطاع، حيث تركزت الهجمات على عزبة بيت حانون وشمال بيت لاهيا والتوام وشرق جباليا في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية لقطاع غزة.