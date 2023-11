شنت طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا، جنوب غزة.

وكانت القوات الإسرائيلية، هددت أكثر من مرة بقصف المستشفى الذي يتواجد فيه نحو 14 ألف مواطن نزحوا إليه كملاذ آمن، إضافة إلى مئات المرضى والجرحى، الذين باتوا مهددين بالقصف.

The sounds of explosions and shelling continued to be heard in the vicinity of Al-Quds Hospital.

These videos were filmed from one of the hospital’s windows.#GazaUnderAttack#AlQudsHospital#NotATargetpic.twitter.com/OpgjfuPbMA