أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنّ أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في قطاع غزة بعدما تمّ الأربعاء إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع الفلسطيني إلى مصر عن طريق معبر رفح.
وقالت المنظمة الإنسانية في بيان إنّ "أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة، مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحيّة بسبب الحصار والقصف المستمر" من قبل الجيش الإسرائيلي.
وإذ أوضحت أطباء بلاد حدود أنّ موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفاً تمكّنوا من مغادرة غزة، طالبت بالسماح لعدد أكبر من سكّان القطاع بمغادرة القطاع.
وقالت المنظمة في بيانها "يجب السماح للراغبين في مغادرة غزة بأن يفعلوا ذلك بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقّهم في العودة إلى غزة لاحقاً"، مطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار".
وبحسب مسؤول مصري، فقد تمكّن 76 جريحاً فلسطينياً و335 أجنبياً ومزدوج الجنسية من مغادرة قطاع غزة الأربعاء خلال أول عملية إجلاء سُمح بها منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وسبق للأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية أن حذّرت من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الفلسطيني الصغير البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.
وبحسب السلطات الإسرائيلية فقد دخلت إلى قطاع غزة الأربعاء 61 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها إنّه "يجب السماح للإمدادات الطبية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني بدخول غزة، حيث المستشفيات مكتظة والنظام الصحّي مهدد بالانهيار التامّ".
مقتل ضابط إسرائيلي في معارك شمال غزة
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم الخميس، مقتل ضابط في العمليات البرية شمال قطاع غزة.
מצורפת הודעת דובר צה"ל בנושא שמו של חלל צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחתו: https://t.co/OeXFc62CE0— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 2, 2023
מצורף קישור לאתר צה"ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gBSQOIk0Wv
وقالت المصادر ذاتها إن الضابط يدعى يوفال زيلبر ويبلغ من العمر 25 عاما من رمات غان، وهو أحد أفراد فوج المشاة 7007 لواء القدس.
وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي في الحرب بين إسرائيل وحماس إلى 332 جنديا.
روسيا: "إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال"
قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن "إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال".
وأضاف، خلال كلمته أمام الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، إلى أن الأمم المتحدة ليس لها الحق في أن تعطي إسرائيل تفويضا مطلقا للقيام بعملية برية في غزة.
ودعت روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها.
الصين تتسلم مقعد رئاسة مجلس الأمن وتسعى لوقف النار في غزة
تسلمت الصين مقعد رئاسة مجلس الأمن الدولي، لشهر نوفمبر تشرين الثاني خلفا للبرازيل.
وتعهدت بكين بالعمل بشكل مستمر، للخروج بصيغة قرار ترضي جميع الأطراف الدولية بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
البيت الأبيض لن ينشر قوات حفظ سلام أمريكية في غزة مستقبلا
قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لن تنشر قوات حفظ سلام أميركية على الأرض في غزة مستقبلا، بينما تبحث مع حلفائها وضع غزة في مرحلة ما بعد الصراع.
قصف إسرائيلي مكثف على محيط مستشفى القدس جنوب غزة
شنت طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا، جنوب غزة.
وكانت القوات الإسرائيلية، هددت أكثر من مرة بقصف المستشفى الذي يتواجد فيه نحو 14 ألف مواطن نزحوا إليه كملاذ آمن، إضافة إلى مئات المرضى والجرحى، الذين باتوا مهددين بالقصف.
The sounds of explosions and shelling continued to be heard in the vicinity of Al-Quds Hospital.— PRCS (@PalestineRCS) November 1, 2023
These videos were filmed from one of the hospital’s windows.#GazaUnderAttack#AlQudsHospital#NotATargetpic.twitter.com/OpgjfuPbMA
وأكدت جمعية الهلال الأحمر في وقت سابق، أنها لن تخلي المستشفى، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع "مجزرة".
Loud explosions are currently being heard all around AlQuds Hospital.#GazaUnderAttack#NotATarget#AlQudsHospitalpic.twitter.com/fyHOntrmCv— PRCS (@PalestineRCS) November 1, 2023
حزب الله اللبناني يقول إنه دمر مسيرة إسرائيلية وتل أبيب تشكك
قالت جماعة حزب الله اللبنانية، هذا اليوم الخميس، إنها تمكنت من تدمير طائرة إسرائيلية مسيرة فوق جنوب لبنان بصاروخ أرض جو، وهي الرواية التي شكك فيها الجيش الإسرائيلي الذي أكد إطلاق الصاروخ لكنه قال إن المسيرة لم تتعرض لأضرار.
وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه أسقطوا المسيرة فوق قريتين على الجانب اللبناني من الحدود، وأضاف أن الصاروخ "أصابها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".