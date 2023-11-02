حلم الوطن الثاني يتلاشى.. أكثر من 165 ألف أفغاني غادروا باكستان عائدين إلى بلادهم

بقلم: يورونيوز

غادر أكثر من 165 ألف أفغاني باكستان للعودة إلى بلادهم في تشرين الأول/أكتوبر بعد انتهاء المهلة التي حددتها لهم الحكومة الباكستانية للمغادرة طوعا قبل ترحيلهم، وفق ما أفادت مصادر رسمية على الحدود الخميس.

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وتوافد معظمهم إلى الحدود في الأيام الأخيرة، مع منح باكستان الأفغان المقيمين بصورة غير قانونية على أراضيها والذين يقدر عددهم بحوالى 1,7 مليون، حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر للمغادرة.

وفضّل هؤلاء الأشخاص المغادرة طوعا بدلا من التعرض للتوقيف في مراكز احتجاز بنيت لهذا الغرض قبل ترحيلهم.

وأوضحت الحكومة الإقليمية أن أكثر من 129 ألف أفغاني غادروا عبر معبر تورخام الحدودي الذي يعد نقطة العبور الرئيسية بين البلدين في إقليم خيبر بختونخوا (شمال غرب) حيث يعيش غالبية الأفغان.

ومر 38100 مهاجر عبر شامان في إقليم بلوشستان (جنوب غرب) وفق ما أفاد مسؤولون باكستانيون على الحدود.

والأربعاء وحده، مر عبر تورخام 28 ألف شخص فيما عمل المسؤولون الباكستانيون حتى وقت متقدّم من الليل لتنظيم عملية مرور طابور طويل من المركبات.

وسيتعيّن عليهم بعد ذلك تسجيل أسمائهم عبر الحدود لدى السلطات الأفغانية.

وقال عبد الناصر خان وهو مسؤول إداري في المنطقة لوكالة فرانس برس "وصل الأفغان المقيمون في باكستان بصورة غير قانونية إلى تورخام بأعداد كبيرة بسبب المهلة النهائية. ما زال بإمكان الأشخاص العودة طوعاً، لكن اليوم لم يأت إلا ألف شخص فقط إلى الحدود".