روسيا تنفي تصريحات أوكرانية بأن الحرب وصلت إلى "طريق مسدود"

بقلم: يورونيوز

نفت روسيا الخميس تصريحات لقائد الجيش الأوكراني قال فيها إن النزاع الذي شارف على دخول عامه الثاني في أوكرانيا، وصل إلى طريق مسدود.

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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "كلا، لم يصل إلى طريق مسدود".

أضاف أن "روسيا تواصل بثبات تنفيذ العملية العسكرية الخاصة. ويتعين تحقيق جميع الأهداف التي وُضعت"، مستخدما عبارة الكرملين لتسمية التدخل العسكري الواسع في أوكرانيا.

وكان بيسكوف يرد على مقابلة لوسائل إعلام بريطانية مع الجنرال فاليري زالونجي الذي قال إن الجانبين وصلا إلى طريق مسدود على الجبهة الحدودية المترامية.

وقال لصحيفة إيكونوميست "تماما مثل الحرب العالمية الأولى، وصلنا إلى مستوى التكنولوجيا الذي يضعنا أمام طريق مسدود" مضيفا "على الأرجح لن يكون هناك اختراق كبير".

شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا على مواقع روسية في وقت سابق هذا العام لكنها حققت مكاسب محدودة على الأرض.

بدورها حققت القوات الروسية تقدما محدودا في هجومها في وقت سابق هذا العام، لكنها أطلقت مؤخرا عملية لتطويق بلدية أفدييفكا بشرق أوكرانيا بالكامل.

غير أن متحدثا عسكريا أوكرانيا قال في وقت سابق الخميس إن الهجمات الروسية على البلدة الصناعية تراجعت.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي ضم أربعة مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا، علما بأن قواته لا تسيطر بالكامل عليها.