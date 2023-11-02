شاهد: بعد القصف الإسرائيلي قرب مدرسة للأونروا.. مسعفون ينقلون أطفالاً وبالغين مصابين بجروح خطيرة

بقلم: يورونيوز

خلفت غارة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان شمالي قطاع غزة، أضراراً كبيرة ومقتل عدد كبير من الأشخاص.

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يعمل المسعفون بلا هوادة على نقل أطفال وبالغين مصابين بجروح خطيرة في أعقاب غارة قاتلة بالقرب من مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تؤوي الفلسطينيين النازحين في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس إن 27 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية بالقرب من مدرسة تابعة للأمم المتحدة.

وتكافح فرق الإنقاذ، وأغلبها من الدفاع المدني الفلسطيني، لتنفيذ مهامها، وسط غارات جوية متواصلة، ونقص حاد في الوقود لتشغيل المركبات والمعدات.