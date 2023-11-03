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فيديو: "نحن ضحايا على الهواء مباشرة".. مراسل تلفزيون فلسطين في غزة ينهار باكيا بعد مقتل زميله

مراسل تلفزيون فلسطين من غزة سلمان البشير يخلع سترته الواقية أثناء مداخلة مع مقدمة الأخبار ضحى الشامي
مراسل تلفزيون فلسطين من غزة سلمان البشير يخلع سترته الواقية أثناء مداخلة مع مقدمة الأخبار ضحى الشامي Copyright PALESTINE TV
بقلم:  يورنيوز
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المراسل سلمان البشير يبكي على الهواء مباشرة بعد مقتل زميله في غارة إسرائيلية على غزة، ويقول: "هذه الخوذة والسترة لا تحمياننا".

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في مداخلة تلفزيونية على الهواء مباشرة، يظهر مراسل تلفزيون فلسطين من غزة، سلمان البشير، وهو منهار بالبكاء بعد مقتل زميله محمد أبو حطب وعدد من أفراد أسرته (أي أسرة محمد أبو حطب) بغارة إسرائيلية قبل المداخلة بقليل. 

ويقول البشير في المداخلة إن لا حماية للصحفيين على الإطلاق، ويخلع خوذته وسترته الواقية التي تدل على أنه صحافي، قائلًا إن تلك لا تحميه من القصف الإسرائيلي. 

وتظهر في المداخلة أيضا مقدمة النشرة في تلفزيون فلسطين ضحى الشامي وهي تبكي.

وقال البشير إن الصحفيين يتم استهدافهم أثناء تغطيتهم للأخبار وأن السترات الواقية والخوذات التي تحمل علامة "الصحافة" لا توفر أي حماية.

وأضاف: "زميلنا محمد أبو حطب كان هنا قبل نصف ساعة، وقد قُتل مع زوجته وابنه وشقيقه وأفراد آخرين من عائلته، الذين هم ضحايا هنا داخل المستشفى".

المصادر الإضافية • تلفزيون فلسطين / أ ب

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