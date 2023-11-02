EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد كيف اعترضت منظومة "السهم" صاروخ كروز أُطلق من جنوب البحر الأحمر باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي

مقاتلة عسكرية إسرائيلية تعترض صاروخ كروز تم إطلاقه من الجنوب الشرقي باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي.
مقاتلة عسكرية إسرائيلية تعترض صاروخ كروز تم إطلاقه من الجنوب الشرقي باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

نشر الجيش الإسرائيلي الخميس لقطات يُزعم أنها تظهر صاروخ كروز تم إطلاقه من جنوب البحر الأحمر باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي، وتم اعتراضه من قبل القوات الجوية.

اعلان

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه "في الأيام الأخيرة" رصدت أنظمة المراقبة والكشف التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي صاروخ كروز، مضيفاً أنه تم اعتراضه بنجاح. 

وقال الجيش أيضاً إن نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ "السهم" التابع للقوات الجوية الإسرائيلية اعترض صاروخ أرض-أرض في منطقة البحر الأحمر. 

ولقي أكثر من 1400 شخص حتفهم على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين الذين قُتلوا خلال الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل . 

وقالت وزارة الصحة في غزة الخميس إن ما لا يقل عن 9061 فلسطينياً قتلوا في الحرب، معظمهم من النساء والقاصرين، وأصيب أكثر من 32 ألف شخص.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: "هذه ليست حياة".. فلسطينيون يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار

شاهد: إسرائيل تعرض لقطات لمركبات احترقت في هجوم "طوفان الأقصى" الذي أطلقته حماس

نتنياهو يتعهد بتحقيق "النصر" رغم "الخسائر المؤلمة" في صفوف الجنود في غزة

ضحايا حركة حماس إسرائيل غزة كروز - صاروخ موجه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني