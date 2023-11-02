شاهد كيف اعترضت منظومة "السهم" صاروخ كروز أُطلق من جنوب البحر الأحمر باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي الخميس لقطات يُزعم أنها تظهر صاروخ كروز تم إطلاقه من جنوب البحر الأحمر باتجاه المجال الجوي الإسرائيلي، وتم اعتراضه من قبل القوات الجوية.

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وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه "في الأيام الأخيرة" رصدت أنظمة المراقبة والكشف التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي صاروخ كروز، مضيفاً أنه تم اعتراضه بنجاح.

وقال الجيش أيضاً إن نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ "السهم" التابع للقوات الجوية الإسرائيلية اعترض صاروخ أرض-أرض في منطقة البحر الأحمر.

ولقي أكثر من 1400 شخص حتفهم على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين الذين قُتلوا خلال الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل .

وقالت وزارة الصحة في غزة الخميس إن ما لا يقل عن 9061 فلسطينياً قتلوا في الحرب، معظمهم من النساء والقاصرين، وأصيب أكثر من 32 ألف شخص.