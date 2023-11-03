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شاهد: تكريماً لأرواح أطفال غزة.. أكفان وأعلام فلسطينية وورود حمراء على شاطئ كوباكابانا في ريو

أكفان ذات بقع حمراء وأعلام فلسطينية على رمال شاطئ كوباكابانا في ريو، البرازيل، 3 نوفمبر 2023.
أكفان ذات بقع حمراء وأعلام فلسطينية على رمال شاطئ كوباكابانا في ريو، البرازيل، 3 نوفمبر 2023. Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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قامت منظمة برازيلية غير حكومية بوضع أكثر من 100 كفن ملطخ باللون الأحمر (رمزاً للدماء)، على رمال شاطئ كوباكابانا في مدينة ريو دي جانيرو، تحاكي جثث الفلسطينيين الذي لقوا حتفهم في أعقاب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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كما وُضع بجانب كل كفن علم فلسطيني ووردة حمراء اللون، تكريماً للأطفال الفلسطينيين الذي قُتلوا في غزة منذ اندلاع الحرب الحرب.

 ويقول مدير المنظمة غير الحكومية ريو دي باز: "هذا ليس عملاً ضد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ناهيك عن إسرائيل. إنه عمل ضد الحرب. ونحن ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل".

كما وضعت لافتة كبيرة مكتوب عليها "لماذا؟" في تساؤل عن جدوى الحرب وقتل الأطفال الأبرياء، مطالبين بتوقيف القصف لتجنب المزيد من القتلى.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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