بقلم: يورونيوز

شاهد: قافلة مساعدات تدخل إلى غزة من معبر رفح

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دخلت قافلة كبيرة من الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة الجمعة عبر معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر. وسمحت إسرائيل بمرور أكثر من 260 شاحنة تحمل الغذاء والدواء عبر المعبر، لكن عمال الإغاثة يقولون إن ذلك ليس كافيا.

ورفضت السلطات الإسرائيلية السماح بدخول الوقود. وكثفت الولايات المتحدة والدول العربية مؤخرًا جهودها الدبلوماسية لتخفيف الحصار المفروض على المنطقة ووقف القتال لفترة وجيزة على الأقل من أجل إغاثة المدنيين.