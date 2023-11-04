سلطنة عمان تطالب بتشكيل محكمة لجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

نددت وزارة الخارجية العمانية في بيان نشرته السبت على منصة إكس استمرارما وصفته المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما طالبت بتشكيل محكمة لجرائم الحرب الإسرائيلية.

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وشدد البيان على جريمة قصف مدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة أونروا الأممية في جباليا، السبت ومدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة، وخزان ماء عموميا يغذّي أحياء عدة شرق رفح جنوبي القطاع.

وأعربت الوزارة في البيان أيضا عن ضرورة تشكيل محكمة لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة وملاحقة مجرمي الحرب قانونيا.

وكانت سلطنة عُمان قد قررت عدم السماح للطائرات الإسرائيلية السفر في أجوائها في 30 اكتوبر/تشرين الأول احتجاجا على ارتفاع عدد القتلى الفلسطينين إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة السبت ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 9488 شخصا بينهم 3900 طفل، و 2509 نساء.