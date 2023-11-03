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قصف إسرائيلي يودي بحياة 14 شخصا أثناء نزوحهم على طريق الرشيد الساحلي من شمال غزة إلى جنوبها

فلسطينيون يقومون بإجلاء الجرحى في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين، قطاع غزة، الخميس، 2 نوفمبر، 2023.
فلسطينيون يقومون بإجلاء الجرحى في أعقاب غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين، قطاع غزة، الخميس، 2 نوفمبر، 2023. Copyright Mohammed Dahman/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أنذر الجيش الإسرائيلي مرارا سكان شمال قطاع غزة حيث تتركز الضربات الإسرائيلية، بضرورة النزوح جنوبا، لكن لم تسلم أي منطقة في القطاع من القصف.

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قُتل 14 فلسطينيا على الأقل الجمعة في قصف إسرائيلي أثناء نزوحهم من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح للصحافيين "الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق النازحين المدنيين واستشهد 14 من المواطنين أطفال ونساء".

وبحسب شهود عيان، وقع القصف على شارع الرشيد الذي يربط شمال القطاع بجنوبه عبر الساحل.

ويظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحته، نحو عشر جثث ملقاة على الأرض وبعضها مضرج بالدماء.

منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أنذر الجيش الإسرائيلي مرارا سكان شمال قطاع غزة حيث تتركز الضربات الإسرائيلية، بضرورة النزوح جنوبا، لكن لم تسلم أي منطقة في القطاع من القصف.

كما دعا المتحدث باسم وزارة الصحة فرق الصليب الأحمر إلى مرافقة قافلة سيارات إسعاف بعد ظهر الجمعة تنقل جرحى من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى مستشفيات أخرى في الجنوب.

وقال القدرة "نحمّل العالم المسؤولية عن سلامة هذه السيارات في ضوء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمركبات الفلسطينية على طريق الرشيد الساحلي".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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