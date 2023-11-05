أوباما: من المستحيل أن تكون محايدًا في مواجهة هذه المذبحة في غزة

بقلم: يورونيوز

قال الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في كلمة ألقاها أمام منتدى الديمقراطية: "من المستحيل أن تكون محايدًا في مواجهة هذه المذبحة. من الصعب أن تشعر بالأمل. إن صور العائلات الحزينة والجثث التي يتم انتشالها من تحت الأنقاض، تفرض علينا جميعا مسؤولية أخلاقية."

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وأضاف أوباما في كلمة ألقاها أمام منتدى الديمقراطية في شيكاغو الجمعة، إنه من المهم الاعتراف بالحقائق المتناقضة تصرفات حماس كانت "مروعة"، لكن "الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين لا يُطاق".

وأضاف أن "هناك أشخاصا يموتون حاليا لا علاقة لهم بما فعلته حماس".

وكان أوباما قد تحدث في مقابلة بودكاست "بود سيف أمريكا" الأسبوع الماضي حول تعقيدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتوجه للموظفيين السابقين قائلا "إنهم متواطئون بشكل أو آخر في إراقة الدماء في قطاع غزة.

كما حذّر أوباما في بيان نشره على صفحته على منصة إكس من تداعيات العملية البرية الإسرائيلية وكيف يمكن أن تصبح نتائجها عكسية وأن أي تجاهل للتكلفة البشرية للحرب ضد حماس سيزيد الصراع تعقيدا على المدى الطويل.

دعم أوباما أثناء فترة حكمه في الولايات المتحدة الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في عام 2014 ولكنه دعم أيضا حل الدولتين ومحادثات السلام. كما عقدت إدارته مع إسرائيل إتفاقية طويلة الأمد تمد إسرائيل بدعم سنوي يصل إلى 3.8 مليار دولار سنويا لتطوير أنظمتها الدفاعية.