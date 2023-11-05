تحقيق لصحيفة الموندو الإسبانية يكشف استخدام إسرائيل لمقاتلين مرتزقة

بقلم: يورونيوز

كشف تقرير جديد لصحيفة الموندو الإسبانية أن إسرائيل تستخدم المرتزقة منذ 7 أكتوبر وتحدثت الصحيفة مع المرتزق الإسباني بيدرو دياز فلوريس المعروف بانتمائه للنازيين الجدد، فلوريس الذي حارب في أوكرانيا

"إنهم يدفعون بشكل جيد للغاية"

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صرح بيدرو دياز فلوريس كوراليس، وهو مرتزق إسباني، قاتل في أوكرانيا ضد القوات الروسية، أنه يقاتل الآن تحت أوامر إسرائيل في غزة.

وفي مقابلته مع صحيفة إلموندو، شرح المرتزق بالتفصيل الظروف التي يعمل فيها واعترف بأنها "جيدة".

وقال "لقد جئت من أجل المال. إنهم يدفعون بشكل جيد للغاية ويقدمون معدات جيدة ووتيرة العمل هادئة. الأجر هو 3900 يورو في الأسبوع، بغض النظر عن المهام التكميلية". حوالي 7800 يورو في أسبوعين.

"هناك العديد من الشركات العسكرية الخاصة هنا"

وكما ورد في في المقال الذي نشرته الجريدة في الثالث من نونبر/تشرين الثاني، فقد أكد المرتزق الإسباني أنه متواجد في "مرتفعات الجولان المحتل" وأوضح "نحن نقدم فقط الدعم الأمني لقوافل الأسلحة أو فرق القوات المسلحة الإسرائيلية الموجودة في قطاع غزة". وأضاف "نحن لا نقاتل حماس بشكل مباشر ولا نشارك في عمليات هجومية".

واسترسل: "نحن مسؤولون عن أمن نقاط التفتيش ومراقبة الدخول على حدود غزة والأردن. هناك العديد من الشركات العسكرية الخاصة هنا وهم يتقاسمون العمل. عادة يقومون بحراسة المنافذ الحدودية بين إليات والعقبة".

وكان إسم بيدرو دياز فلوريس قد ظهر في وقت سابق على شكل نعي على أحد المواقع الإعلانية، بعد أن عرضت روسيا 10 آلاف دولار مقابل رأسه.