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شاهد: مظاهرة في العاصمة القبرصية نيقوسيا دعما لفلسطين

وكالات
وكالات Copyright وكالات
بقلم:  يورونيوز
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نظمت مظاهرة سلمية لدعم فلسطين في شارع ليدراس في عاصمة قبرص نيقوسيا يوم الأحد، حيث تجمع المؤيدون وهم يحملون لافتات تطالب بالمساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة وبوقف إطلاق النار.

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ونظم المظاهرة مجلس السلام القبرصي والمغتربون الفلسطينيون في قبرص وأنصار الأحزاب اليسارية القبارصة وحضرها أيضا الأمين العام لحزب أكيل المعارض ستيفانوس ستيفانو.

وقال المجلس في بيان: “نعرب عن تضامننا ودعمنا للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته وقوى إسرائيل المحبة للسلام التي تناضل من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط”.

 وأضاف "ونحن نؤيد مطلبهم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة."

وأقيمت الوقفة في ساحة الفتيريا، وتحدث فيها سفير فلسطين في قبرص وستيفانو.

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