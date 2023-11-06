بقلم: يورونيوز

قتل عشرون شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال الإثنين في هجوم شنه انفصاليون ناطقون بالانجليزية في غرب الكاميرون، حيث يتواجه هؤلاء المتمردون والجيش منذ سبع سنوات على ما أفاد مسؤولون أمنيون والسلطات المحلية لوكالة فرانس برس.

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ووقع الهجوم ليلاً في بلدة إيغبيكاو في المنطقة الجنوبية الغربية. وأفاد مسؤول كبير في إدارة المنطقة "أوقع الهجوم نحو عشرين قتيلا من نساء ورجال وأطفال فيما أصيب عشرة أشخاص بجروح خطرة وادخلوا المستشفى".

وأكد الهجوم والحصيلة الموقتة مسؤول في القوى الأمنية فضلاً عن مسؤول في هيئة حكومية.