فيديو: في شمال إسرائيل.. مركبات محترقة دمرتها صواريخ حزب الله

بقلم: يورونيوز

مشاهد من مركبات محترقة إثر القصف الصاروخي من الأراضي اللبنانية على بلدة كريات شمونة الإسرائيلية الحدودية

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تعرضت بعض المركبات في بلدة كريات شمونة الإسرائيلية الواقعة على الحدود مع لبنان للدمار الكامل بعد أن أصابتها صورايخ أطلقها حزب الله اللبناني على البلدة. وجاء هذا القصف الصاروخي بعد أن قـُتل أربعة أفراد من عائلة صحافي لبناني بينهم ثلاثة أطفال في ضربة إسرائيلية الأحد، فيما كانوا يستقلون سيارة على طريق في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وبُعيد ذلك أعلن حزب الله، المدعوم من إيران وحليف حركة حماس، إطلاق صواريخ كاتيوشا على كريات شمونة. وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلا متكررا للقصف وإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.