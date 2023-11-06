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فيديو: الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع لنازحين في غزة يسيرون نحو جنوب القطاع بعد أمر الإخلاء

صور جوية نشرها الجيش الإسرائيلي يقول إنها لمدنيين في غزة ينزحون مشيا على الأقدام إلى الجنوب
صور جوية نشرها الجيش الإسرائيلي يقول إنها لمدنيين في غزة ينزحون مشيا على الأقدام إلى الجنوب Copyright AP / Israeli Army
بقلم:  يورونيوز
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المقاطع التي نشرها الجيش تظهر أشخاصا يسيرون على الأقدام بين الركام، قائلا إنهم متجهون نحو جنوب القطاع.

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نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو ملتقطة من الجو تظهر مدنيين فلسطينيين في غزة يتحركون جنوبًا بينما تقوم القوات الإسرائيلية بتقسيم القطاع إلى شطرين.

وقال الجيش في بيان صحفي إنه "في أعقاب نداءات الجيش الإسرائيلي المتكررة لسكان مدينة غزة لإخلاء المنطقة، وخلال اليوم الأخير ووفقًا للساعات المحددة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، أعاد جيش الدفاع الإسرائيلي فتح ممر إخلاء للسماح للمدنيين من شمال قطاع غزة بالتحرك جنوبا حفاظا على سلامتهم."

وانقطعت الاتصالات مؤقتا عبر المنطقة المحاصرة يوم الاثنين للمرة الثالثة منذ بدء الحرب. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن تدخل القوات الإسرائيلية مدينة غزة يوم الاثنين أو الثلاثاء.

المصادر الإضافية • أ ب

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