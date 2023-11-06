بقلم: يورونيوز

أصدر مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة الأحد بيانا مشتركا نادرا أبدوا فيه غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في غزة، مطالبين ب"وقف فوري إنساني لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحماس.

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد تنفيذ ضربات "كبيرة" في قطاع غزة وتقسيمه إلى شطرين، وذلك في خضم جولة إقليمية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زار فيها الضفة الغربية والعراق وتركيا بعد اجتماع مع وزراء عرب في الأردن.

وقُتل نحو 10 آلاف فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال، في القصف الإسرائيلي المدمر منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر إثر عملية "طوفان الأقصى" وأودى بنحو 1400 شخص في إسرائيل.

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