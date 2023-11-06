أصدر مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة الأحد بيانا مشتركا نادرا أبدوا فيه غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في غزة، مطالبين ب"وقف فوري إنساني لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحماس.
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد تنفيذ ضربات "كبيرة" في قطاع غزة وتقسيمه إلى شطرين، وذلك في خضم جولة إقليمية لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زار فيها الضفة الغربية والعراق وتركيا بعد اجتماع مع وزراء عرب في الأردن.
وقُتل نحو 10 آلاف فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال، في القصف الإسرائيلي المدمر منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر إثر عملية "طوفان الأقصى" وأودى بنحو 1400 شخص في إسرائيل.
آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة
مسؤولو الوكالات الأممية يطالبون بوقف لإطلاق النار في غزة
أصدر مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة الأحد بيانا مشتركا نادرا أبدوا فيه غضبهم من عدد الضحايا المدنيين في غزة، مطالبين ب"وقف فوري إنساني لإطلاق النار" في الحرب بين إسرائيل وحماس.
وكتب رؤساء الوكالات الأممية "منذ شهر تقريبا، يراقب العالم الوضع الحاصل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بصدمة ورعب إزاء العدد (المتزايد) من الأرواح التي فقدت ودُمرت".
وأعرب مسؤولو 18 منظمة، بينها يونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، عن أسفهم لعدد القتلى في الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
تعليق مشاركة وزير إسرائيلي
داخل إسرائيل، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعليق مشاركة وزير التراث أميخاي إلياهو في اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر" الأحد بعد تصريح أيد فيه إلقاء قنبلة نووية على غزة.
وزير إسرائيلي: إسقاط قنبلة نووية على غزة خيار ممكن ونتنياهو يردeuronewsقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو وهو كتلة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير البرلمانية إن إسقاط قنبلة نووية على غزة هو "أحد الاحتمالات"
التوترات في الضفة الغربية
قُتل أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي منذ شهر حملات اعتقال واسعة طالت أكثر من 2000 فلسطيني وفق ما أعلن نادي الأسير.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" وصول غواصة من طراز أوهايو إلى منطقة عملياتها في الشرق الأوسط.
شاهد: مظاهرة في العاصمة القبرصية نيقوسيا دعما لفلسطينeuronewsنظمت مظاهرة سلمية لدعم فلسطين في شارع ليدراس في عاصمة قبرص نيقوسيا يوم الأحد، حيث تجمع المؤيدون وهم يحملون لافتات تطالب بالمساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة وبوقف إطلاق النار.
بلينكن في تركيا لمحاولة تهدئة غضب أنقرة
يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تركيا الاثنين لمحاولة تهدئة غضب أنقرة حيال الحرب في غزة.
وهذه أول زيارة يجريها بلينكن لتركيا منذ أن شنت إسرائيل حربا ضد حماس، ردا على هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وتأتي هذه الزيارة فيما يتصاعد غضب تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان ضد إسرائيل والغرب.
واستخدمت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا الأحد خارج قاعدة جوية تضم قوات أميركية في جنوب شرق تركيا.
العاهل الأردني يعلن إنزال "مساعدات طبية طارئة" لغزة جوا
أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنزال "مساعدات طبية عاجلة" جوا فجر الاثنين في غزة مخصصة لمستشفى ميداني أردني.
وكتب الملك على منصة إكس (تويتر سابقا) "تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة"، مضيفا "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".
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شاهد: فلسطينيون يبحثون عن ناجين من القصف الإسرائيلي على منازل المدنيين في مخيم المغازي في غزةeuronewsقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، فجر الأحد، ما أدى إلى مقتل 45 شخصا على الأقل بحسب مسؤولين في قطاع الصحة.
مقتل أربعة من أفراد عائلة صحافي في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان
قتل أربعة أفراد من عائلة صحافي لبناني بينهم ثلاثة أطفال في ضربة إسرائيلية الأحد، فيما كانوا يستقلون سيارة على طريق في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وبعيد ذلك، أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق صواريخ كاتيوشا على كريات شمونة في شمال إسرائيل، ردا على هذه "الجريمة الوحشية البشعة".
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مساء الأحد أنه تم "قصف أهداف لحزب الله (...) ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات أدى إلى مقتل مدني إسرائيلي"، من دون أن يحدد مكان مقتله.
وأضاف أن من بين الأهداف "مركبات" بالإضافة إلى منصة إطلاق صواريخ بعيدة المدى دمرها الطيران الإسرائيلي.