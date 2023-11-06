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رئيس الوزراء العراقي يصل طهران بعد يوم من لقاء بلينكن

رئيسي يستقبل السوداني في طهران 6/11/2023
رئيسي يستقبل السوداني في طهران 6/11/2023 Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد خلال زيارة غير معلنة لبغداد أن الهجمات ضدّ القوات الأميركية في العراق وسوريا، والتي اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين حماس واسرائيل، "غير مقبولة على الإطلاق".

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وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة الإيرانية طهران في وقت مبكر من اليوم الاثنين. واستقبله رسميا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في قصر سعد آباد.

تأتي الزيارة بعد يوم من استقبال السوداني لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بغداد.

حيث أجرى الاثنان محادثات يوم الأحد في الوقت الذي تواجه فيه القوات الأمريكية في المنطقة تصاعدًا في الهجمات التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق وأماكن أخرى. بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة التي شنتها تل أبيب إثر عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس.

وبحسب مصادر مقربة من رئاسة الوزراء العراقية، فأن بلينكن أوصل رسائل إلى إيران بخصوص أمن القوات الأمريكية في المنطقة وخاصة في العراق.

وحذرت الولايات المتحدة من أنها سترد على الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران.

 وقد وصفت إيران مراراً وتكراراً الولايات المتحدة بأنها "متواطئة" فيما تصفها بـ "جرائم الحرب" الإسرائيلية في غزة، حيث قال وزير الخارجية الإيراني في أواخر أكتوبر/تشرين الأول إن الولايات المتحدة "لن تكون بمنأى عن هذه النار".

المصادر الإضافية • أ ب

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