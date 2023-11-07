EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو: أهالي غزة يصطفون في طوابير للحصل على الماء

طفل فلسطيني من غزة يحصل على كمية من الماء بعد أن انتظر دوره في طابور
طفل فلسطيني من غزة يحصل على كمية من الماء بعد أن انتظر دوره في طابور Copyright Hatem Ali/ AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

فيما تدخل الحرب شهرها الثاني، يعاني القطاع من نقص حاد في المياه، مما يجعل السكان يصطفون في طوابير للحصول على بعض من الماء.

اعلان

منذ اندلاع الحرب في غزة قبل شهر، وبسبب القتال الدائر هناك والقصف العنيف على القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي، يعاني الأهالي من نقص حاد في المياه، مما يدفعوا إلى الاصطفاف في طوابير لتعبئة المياه من النقاط القليلة التي لا تزال فيها كمية شحيحة من المياه.

وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يعاني أكثر من مليون طفل يعيشون في غزة نقص المياه النظيفة. وقبل أيام قليلة، صرّح المتحدث باسم يونيسيف جيمس ألدر، بأن "طاقة إنتاج المياه في غزة لا تتجاوز خمسة بالمئة من إنتاجها اليومي المعتاد. وتشكل وفيات الأطفال - وخاصة الرضع - بسبب الجفاف تهديداً متزايداً".

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

دعوة لتنظيم "مسيرة كبرى" ضد معاداة السامية في باريس يوم الأحد

شاهد: حاصرتهم الحرب في إسرائيل.. آلاف العمال التايلانديين يعودون إلى ديارهم

الاتحاد الأوروبي يطلب تفسيرات من إيطاليا حول اتفاقية ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا

الشرق الأوسط قصف شح المياه مدنيون غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني