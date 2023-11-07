فيديو: أهالي غزة يصطفون في طوابير للحصل على الماء

بقلم: يورونيوز

فيما تدخل الحرب شهرها الثاني، يعاني القطاع من نقص حاد في المياه، مما يجعل السكان يصطفون في طوابير للحصول على بعض من الماء.

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منذ اندلاع الحرب في غزة قبل شهر، وبسبب القتال الدائر هناك والقصف العنيف على القطاع من قبل الجيش الإسرائيلي، يعاني الأهالي من نقص حاد في المياه، مما يدفعوا إلى الاصطفاف في طوابير لتعبئة المياه من النقاط القليلة التي لا تزال فيها كمية شحيحة من المياه.

وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يعاني أكثر من مليون طفل يعيشون في غزة نقص المياه النظيفة. وقبل أيام قليلة، صرّح المتحدث باسم يونيسيف جيمس ألدر، بأن "طاقة إنتاج المياه في غزة لا تتجاوز خمسة بالمئة من إنتاجها اليومي المعتاد. وتشكل وفيات الأطفال - وخاصة الرضع - بسبب الجفاف تهديداً متزايداً".