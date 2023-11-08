شاهد: مقاتلو القسام في مواجهة توغل آليات إسرائيلية في مدينة غزة

بقلم: يورونيوز

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية شريطا مصورا، يظهر تصدي مقاتليها لعملية توغل إسرائيلية في شمال مدينة غزة وجنوبها اليوم الأربعاء.

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أظهر الفيديو لقطات من مواجهات يوم الثلاثاء أيضا. وتظهر الصور مقاتلي كتائب القسام وهم يطلقون نيران رشاشاتهم و القذائف المضادة للدروع، ويدمرون عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

ويوم الثلاثاء ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن عناصر من قواته توغلت وسط مدينة غزة، قائلا إنه لم يكن ممكنا التثبت من الخسائر التي تم تداولها، مشيرا إلى أن المدينة محاصرة، في وقت أظهر شريط مصور للقوات الإسرائيلية انتشار عناصرها جنوب مدينة غزة.

من جانبها قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا بسبب القصف الإسرائيلي تجاوز 10500 شخص، من بينهم 0عن 4300 طفل.