شاهد: قنابل الإنارة الإسرائيلية تحول ليل غزة إلى نهار

بقلم: يورونيوز

أكثر من 35 ألف طن من القذائف الإسرائيلية سقطت على قطاع غزة. كما سُمعت أصوات المسيرات، التي تمّ إطلاقها لرصد الحركة في القطاع، وهي تحمل أيضا صواريخ يمكن توجيهها نحو الأهداف التي ترغب إسرائيل في قصفها.

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أضاءت القنابل التي أطلقتها إسرائيل خلال الليل سماء غزة، تزامنا مع عمليات القصف المستمرة المكثفة، التي يُنفذها الطيران الحربي الإسرائيلي. وسُمع دوي انفجارات عالية أثناء الليل مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس.

أكثر من 35 ألف طن من القذائف الإسرائيلية سقطت على قطاع غزة. كما سُمعت أصوات المسيرات، التي تمّ إطلاقها لرصد الحركة في القطاع، وهي تحمل أيضا صواريخ يمكن توجيهها ونحو الأهداف التي ترغب إسرائيل في قصفها.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين أنّه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حركة حماس عن الرهائن، الذين تحتجزهم منذ شهر.

وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية إنّه "لن يكون هناك وقف إطلاق نار - وقف إطلاق نار شامل - في غزة من دون إطلاق سراح رهائننا"، معتبراً أنّه "فيما يتعلّق (...) بوقف إطلاق النار لفترات قصيرة - ساعة هنا وساعة هناك - فهذا أمر سبق وأن حصل فعلاً".