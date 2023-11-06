كل ما نعرفه حتى الآن عن القتلى والمفقودين الأجانب منذ هجوم "طوفان الأقصى"

بقلم: يورونيوز

قُتل الكثير من الأجانب أو جرحوا أو احتُجزوا رهائن لدى حماس منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.

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وردت إسرائيل على الهجوم بحملة قصف مدمرة على قطاع غزة مع بدء تنفيذ عملية برية في الأيام الأخيرة.

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل بحسب السلطات معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من هجوم حماس حسب السلطات.

ومن الجانب الفلسطيني، سقط 10022 قتيلاً، غالبيتهم مدنيون ونصفهم من الأطفال، حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، تحتجز حماس 241 رهينة من إسرائيليين ومزدوجي الجنسية وأجانب، وأفرجت الحركة عن أربع نساء منهم، وتم تحرير جندية خلال عملية برية، بحسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت عن مقتل 345 جندياً منذ اندلاع الحرب.

وأعلنت حماس في 26 تشرين الأول/أكتوبر مقتل "نحو 50" رهينة جراء القصف الإسرائيلي.

وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت حماس أن 7 رهائن بينهم 3 من حاملي جوازات سفر أجنبية قتلوا في قصف اسرائيلي على مخيم جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة.

ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية هذه المعلومات، ولا يكن بإمكان وكالة فرانس برس التحقق منها من مصدر مستقل.

وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس، قُتل أكثر من 230 مواطنا أجنبيا يحمل العديد منهم الجنسية الإسرائيلية أيضا، وقد أكدت بلدانهم مقتلهم.

في ما يأتي ما نعرفه حتى الأثنين :

- فرنسا وتايلاند والولايات المتحدة سجلت العدد الأكبر من القتلى -

قتل 40 فرنسياً وما زال ثمانية في عداد المفقودين أو محتجزين، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين. وبين الرهائن ميا شيم، وهي فرنسية إسرائيلية ظهرت في تسجيل مصوّر نشرته حماس في 16 تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل 34 تايلاندياً وخطف 24، بحسب حصيلة أعلنتها بانكوك. وهناك نحو 30 ألف تايلاندي في إسرائيل يعمل غالبيتهم في قطاع الزراعة.

كما قتل 31 أميركياً بحسب ما أعلن البيت الأبيض ولا يزال 13 في عداد المفقودين. واكد الرئيس جو بايدن وجود أميركيين بين الرهائن. وأطلق سراح امرأة وابنتها في 20 تشرين الأول/أكتوبر.

- روسيا وأوكرانيا حصيلة عالية -

قتل 21 أوكرانياً بحسب كييف التي أفادت عن مفقود.

وقتل 19 روسياً إسرائيلياً واحتجزت حماس ثمانية آخرين، بحسب موسكو.

- من النيبال إلى البرتغال مرورا بالبرازيل -

المملكة المتحدة: قُتل 14 بريطانيًا على الأقل ولا يزال ثلاثة مفقودين، وفق ما ذكرت للتلفزيون وزيرة الطاقة الاثنين. وبين القتلى الفتاة ياهيل شرابي البالغة 13 عاما ووالدتها ليان وشقيقتها نويا البالغة 16 عاماً، فيما لا يزال الوالد إيلي مفقوداً.

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النيبال: قتل عشرة نيباليين على ما أفادت سفارة النيبال في تل أبيب، فيما "فُقِد الاتصال" مع نيبالي آخَر.

ألمانيا: قتل أقل من عشرة ألمان واحتجز "عدد ضئيل مؤلف من رقمين" رهائن. في 30 تشرين الأول/أكتوبر أكدت وزارة الخارجية الألمانية وفاة شاني لوك، الشابة الألمانية الإسرائيلية البالغة 23 عاماً والتي احتجزت خلال المهرجان الموسيقي.

الأرجنتين: قتل تسعة أرجنتينيين وفقد أو احتجز 21 آخرون، بينهم رضيع عمره تسعة أشهر، والشقيقان إيار وإيتان هورن، حسب ما أفاد والدهما.

كندا: قتل سبعة كنديين ولا يزال اثنان في عداد المفقودين.

رومانيا: قتل خمسة رومانيين إسرائيليين بينهم جندي، وخُطف ستة حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الرومانية الجمعة.

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البرتغال: قتل أربعة برتغاليين إسرائيليين وفقد أربعة.

الصين: قتل أربعة صينيين وفقد اثنان.

الفيليبين: قتل أربعة فيليبينيين بينهم امرأة في الـ33 ورجل في الـ42 في هجوم على كيبوتس قرب الحدود مع غزة، وامرأة في الـ49 كانت تشارك في المهرجان الموسيقي. ولا يزال فيليبينيان في عداد المفقودين.

النمسا: قتل أربعة نمساويين إسرائيليين وما زال واحد في عداد المفقودين.

البرازيل: قتل رجل وامرأة إسرائيليان برازيليان وامرأة برازيلية في هجوم حركة حماس. ولا يزال ميشال نيسنباوم، البرازيلي الإسرائيلي البالغ 59 عاما، في عداد المفقودين.

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إيطاليا: قتل ثلاثة إيطاليين إسرائيليين، اثنان منهم في الستين من العمر، والثالث في الـ29 من العمر كان في المهرجان الموسيقي.

بيلاروس: قتل ثلاثة بيلاروسيين وفقد رابع.

قتل ثلاثة بيروفيين وكولومبيان.

جنوب إفريقيا: قتل مواطنان من جنوب إفريقيا.

أعلنت كل من تشيلي وتركيا وإسبانيا وسريلانكا مقتل أحد رعاياها وفقدان ثان.

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وأعلنت كل من كمبوديا وأستراليا وهندوراس وأذربيجان وإيرلندا وسويسرا مقتل أحد رعاياها بدون الإعلان عن أي مفقودين.

واشارت دول اخرى مثل المكسيك والمجر وهولندا والاورغواي والباراغواي وتنزانيا إلى احتجاز او فقدان عدد من مواطنيها.