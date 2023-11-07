حماس تنشر فيديو تقول إنه يظهر قتالا عنيفا مع الجيش الإسرائيلي في غزة

بقلم: يورونيوز

بثت حركة حماس الثلاثاء شريط فيديو يظهر ما وصفته الحركة بإطلاق نار متبادل مع جنود إسرائيليين، في وقت قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلي إن قواته أصبحت في قلب مدينة غزة.

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نشرت حركة حماس مقاطع فيديو تقول إنها تظهر القتال العنيف بين مسلحيها وعناصر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. ولمم يحدد الإعلام العسكري للحركة مكان التقاط هذه الفيديوهات أو زمنه.

وبالتزامن مع ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء اليوم الثلاثاء إن قوات الجيش الإسرائيلي باتت في "قلب مدينة" غزة. وفي مؤتمر صحافي في تل أبيب أضاف غالانت "سندمر حماس (...) قواتنا جاهزة على جميع الجبهات"، معتبرا أن "غزة هي أكبر قاعدة إرهابية تم بناؤها على الإطلاق".

يدك الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بلا هوادة ويشن عمليات برية فيه ردا على هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول / أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية وأوقع 1400 قتيل، غالبيتهم مدنيون واتّخذت نحو 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

في المقابل أوقع القصف الإسرائيلي العنيف لقطاع غزة إلى الآن أكثر من 10300 قتيل، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.