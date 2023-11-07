شاهد: هلع لإنقاذ من بقي حياً.. هكذا بدا المشهد بعد غارات إسرائيلية على خان يونس

بقلم: يورونيوز

استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة منازل سكنية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهرع عمال الإنقاذ للبحث عن ناجين وسط الركام.

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وفي الوقت الذي لم يُحدد فيه عدد الضحايا النهائي لهذه الغارات، تظهر الصور عمل طواقم الإنقاذ وهي تسحب جثث القتلى من تحت ركام المنازل، وتبحث عن ناجين وتنقل المصابين إلى المستشفيات.

وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أن العدد الكبير للقتلى في قطاع غزة يجعل العالم أمام تحد إنساني.

وكتب غريفيث على منصة "إكس" فجر اليوم الثلاثاء، قائلا: "10 آلاف قُتلوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يجعلنا أمام تحد إنساني".