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شاهد: حرب أنفاق في قطاع غزة.. كتائب القسام تدمر آليات عسكرية إسرائيلية حاولت التقدم في خان يونس

القسام تنشر مقطع فيديو لاستهداف آليات عسكرية إسرائيلية
القسام تنشر مقطع فيديو لاستهداف آليات عسكرية إسرائيلية Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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نشرت حركة حماس لقطات مصورة لمقاتلين في شبكة أنفاق، تقول إنها في قطاع غزة، وتصديهم للقوات الإسرائيلية التي حاولت التقدم شرق خانيونس.

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وتسعى إسرائيل منذ سنوات إلى تهديم الأنفاق التي تشكل غطاءً، وحصنا منيعا لمقاتلي حماس حيث يُشكل أي غزو بري لقطاع غزة جملة من التحديات أمام عناصر الجيش الإسرائيلي، التي من المرجح أن تواجه الأفخاخ المتفجرة والأنفاق التابعة لحماس، ويجب عليها أيضًا تقييم سلامة أكثر من 200 رهينة اختطفها المسلحون.

وأظهر التسجيل كذلك، تنفيذ مقاتلي حماس عمليات استهداف دبابات وآلايات إسرائيلية من مسافات قريبة للغاية، بقذائف الياسين.

وكانت القوات الإسرائيلية تحاول التقدم شرق خانيونس.

وليست هذه المرة الأولى التي تنشر فيها القسام مقاطع فيديو تظهر قيام مقاتليها بتفجير دبابات إسرائيلية متوغلة في غزة، بعضها تم تفجيرها من المسافة صفر.

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