6 قتلى في قصف على دونيتسك بشرق أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

قتل ستة أشخاص في قصف على دونيتسك، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا، وفق ما أفاد المسؤول عن الاحتلال الروسي للمنطقة دينيس بوشيلين.

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وكتب المسؤول على تلغرام "قتل ستة اشخاص وأصيب 11 إثر إطلاق ثلاث قذائف على وسط دونيتسك، بحسب معلومات أولية".

واضاف بوشيلين أن مبان مدنية تضررت، وخصوصاً مركزًا اجتماعياً ومنشأة طبية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الادارة الروسية للمدينة اليكسي كوليمزين أن القصف طاول مركزاً اجتماعياً وتسبب بانهيار سقفه ومقتل ستة اشخاص.

واوضح كوليمزين أنه يستند الى "معلومات أولية"، لافتاً إلى أن المعلومات "في طور التوضيح".

وكان قد أفاد بعد الظهر بوقوع قصف، مشيراً إلى أن "قذيفة للعدو" اصابت مستودعاً في حي آخر من دونيتسك.

ودونيتسك واحدة من أربع مناطق اوكرانية أعلنت موسكو ضمها بعد بدء غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وبدأت كييف في حزيران/يونيو هجوماً مضاداً في محاولة لتحرير الأراضي المحتلة. لكنها لم تحرز سوى تقدم محدود الى الآن، فيما تشن روسيا هجمات لإجبار الجيش الأوكراني على إعادة النظر في خططه.