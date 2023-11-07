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وزيرا خارجية اليابان والمملكة المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم في طوكيو

اليابان وطوكيو توقعان مذكرة تعاون
اليابان وطوكيو توقعان مذكرة تعاون Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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مذكرة التعاون بشأن التبادلات الشعبية تعتمد على الالتزامات،التي سبق لرئيسي وزراء بريطانيا واليابان أن تعهدا بها خلال اتفاق هيروشيما التاريخي. وستعمل على زيادة تدفق الشباب بين البلدين بنسبة تزيد عن 500 في المائة.

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وقّع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا مذكرة تفاهم في العاصمة اليابانية طوكيو يوم الاثنين. وتستند المذكرة إلى اتفاق هيروشيما الياباني البريطاني الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مايو.

وقال وزير الخارجية البريطاني، "مذكرة التعاون بشأن التبادلات الشعبية، التي نوقعها اليوم تعتمد على الالتزامات،التي سبق لرئيسي وزرائنا أن تعهدا بها خلال اتفاق هيروشيما التاريخي". وأضاف "ستعمل مذكرة التعاون على زيادة تدفق الشباب بين بلدينا بنسبة تزيد عن 500 في المائة".

وقال كليفرلي إن اتفاقية التعاون "ستزيد من تدفق الشباب بين بلدينا بأكثر من 500 غي المائة" حيث وسعت اليابان وبريطانيا من تعاونهما في السنوات الأخيرة وسط مخاوف بشأن نفوذ الصين المتزايد.

والتقى الوزيران على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى التي ضم الدول المتقدمةا لسبع دول الثلاثاء والأربعاء.

المصادر الإضافية • أ ب

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