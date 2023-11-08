مجموعة السبع الكبرى تدعم "هدنات وممرات إنسانية" في غزة.. ولا وقف لإطلاق النار

بقلم: يورونيوز

أكّد وزراء خارجية دول مجموعة السبع يوم الأربعاء دعمهم "هدنات وممرات إنسانية" في الحرب الراهنة في قطاع غزة من دون الدعوة الى وقف إطلاق النار

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وفي بيان بعد يومين من المحادثات، سعت الدول إلى الموازنة بين الانتقادات القاطعة لهجمات حماس ضد إسرائيل و"الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة" لمساعدة المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال الوزراء في بيان مشترك إثر اجتماع في طوكيو "نشدد على الحاجة إلى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة، ندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتنقل المدنيين، وإطلاق الرهائن" الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء في البيان أيضاً أنّ الوزراء يؤكدون "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها، بما يتوافق مع القانون الدولي في إطار سعيها لمنع تكرار" الهجمات التي شنّتها حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف البيان "نحضّ إيران على الامتناع عن تقديم دعم لحركة حماس وعن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم حزب الله اللبناني وغيره من الجهات غير الحكومية"، داعياً طهران إلى "استخدام نفوذها لدى تلك المجموعات لتهدئة التوترات الإقليمية".